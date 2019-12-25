Интимная травма. У телеведущей Леры Кудрявцевой лопнула силиконовая грудь

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала на своей странице в Instagram о том, что в ее груди лопнул силиконовый имплант. Она поделилась с подписчицами своей историей.
Кудрявцева увеличила грудь около 15 лет назад и поставила импланты фирмы "МакГан". По ее словам, на сертификате было написано, что гарантия на изделие пожизненная, а врач заверил, что "танком можно давить".
Однако в результате профилактических исследований выяснилось, что левый имплант лопнул и протекал в течение пяти-шести лет и силикон проник в ткани. Удалять последствия врачам пришлось в срочном порядке.
Она предостерегла своих подписчиц об опасности пластических операций и понадеялась на то, что ее полюбят даже с натуральной грудью.
Комментарии
Как же она рожала? Ведь недьзя рожать с имплантами.