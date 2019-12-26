На Алтае предприимчивый мужчина выкопал машину друга из-под снега и угнал ее

Житель Змеиногорска заявил в полицию о том, что его автомобиль Toyota угнали, пока он спал. Оказалось, что к этому причастен его приятель, с которым он выпивал накануне вечером, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По предварительным данным, автомобиль угнал ранее судимый 20-летний парень. Однако далеко он уехать не смог – на выезде из города злоумышленник не справился с управлением и съехал в кювет. С места ДТП он ушел домой, где позже его задержали сотрудники местного уголовного розыска.
Задержанный пояснил правоохранителям, что машину он угнал после застолья с владельцем авто, который сам пригласил его к себе домой, но в ходе гулянки быстро уснул. Тогда гость взял ключи от машины, чтобы покататься, пока хозяин будет спать. Но выехать со двора оказалось непросто, ведь после прошедшего снегопада проезд был завален – парню пришлось очистить от снега машину, а потом и выезд.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)".
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