В Барнауле женщина сбила ребенка на остановке и скрылась с места ДТП

Утром 26 декабря в Барнауле неизвестный водитель сбил 15-летнюю девочку, которая стояла на остановке общественного транспорта, сообщили в пресс-службе барнаульской Госавтоинспекции.
ДТП произошло в 7:40 на остановке, на пересечении Гоньбинского тракта и улицы Чапаева. После наезда на ребенка автомобиль скрылся с места аварии.
За это правонарушение ГИБДД Барнаула разыскивают автомобиль в кузове седан серого цвета, руль с левой стороны. На водительском кресле была женщина предположительно 35-40 лет.
Если располагаете какой-либо информацией по этому ДТП, то сообщите по телефону ГИБДД: 393-605, 393-544, 391-090 либо обратитесь по адресу: Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, кабинет № 106.
Комментарии
трусливая кобыла...
Ждем комментариев, что девочка виновата сама - не там стояла, не туда смотрела, не уступила машине место.
Опять пешеход не там стоял? Или что на этот раз в оправдание будет? Много снега?
Баба тоже человек
скрылся с места аварии
Надо 15 лет реальной тюрьмы давать за оставление место ДТП с пострадавшим. Хотя бы 10 лет. Ситуация сразу изменится
Пока такие законы как сейчас, ничего не изменится! за оставление места ДТП, с пострадавшими, нужно лишать ВУ - ПОЖИЗНЕННО!
26.12.2019 11:27
- гость -
26.12.2019 11:42
Гость
С какой целью Вы это пишите? К пешеходам справедливо высказываются претензии только когда ДТП происходит на нерегулируемом переходе.
У нас вообще не что не изменится.
26.12.2019 11:53
Отчаянная
А вы вспомните девушку, которую на Ленина сбили. На остановке. Первая претензия - "говорят, в наушниках была". Да и про тротуар регулярно пишут, что можно же было увернуться, если смотреть-де внимательнее.
Не удивлюсь что эта курица даже не заметила что кого то сбила. Ресницы небось красила на ходу, или свисток обводила.
А что на нерегулируемом сбивать разрешается? Если стоять пешеходу и соблюдать пдд пропуская все авто, то дорогу вообще он никогда не перейдёт. Источник повышенной опасности это машина!!! Хватит искать причины, если не можете им управлять! То ОКНА запотели, то педальки перепутали, то дождь, то снег.... детский лепет
26.12.2019 12:01
- гость - Высшая степень развития пешехода, когда он бдит, переходя дорогу даже на зеленый сигнал светофора, зная, что красный не останавливает некоторых водителей. Но уж на тротуаре, на остановке озираться - это перебор. Где-то же должны пешеходы чувствовать себя в относительной безопасности.
всегда косо смотрел на женщин за рулем, от них можно ожидать все что угодно
Пешеход чувствует себя в безопасности только дома, а там выходя из подъезда уже все опасно для жизни, потому что могут сбить и во дворе, и на тротуаре, и газоне, и даже на крыльце магазина, поэтому оправданий водителям нет
26.12.2019 12:26
Гость
Если так страшно в городе не сходить ли вам в лес пожить?!
26.12.2019 12:23
- гость -
всегда косо смотрел на женщин за рулем, от них можно ожидать все что угодно
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Я на мужиков за рулём косо смотрю. Алкашей среди мужиков больше, чем среди женщин. И при этом за руль лезут.
26.12.2019 12:16
Гость
Кто говорит, что разрешается? Раз у пешехода есть свои обязанности при переходе по нерегулируемому переходу, то он должен их соблюдать, равно, как и водитель свои. Если какой-то водитель не пропускает, ему надо под колеса сигануть, что-ли? К счастью, водителей, пропускающих пешеходов, больше, чем водителей, которые плюют на свои обязанности, пешеходов, считая себя королями дорог.
Отчаянная, вы правы.
Пркдставляю как переходят дорогу ваши, м... собеседники... медленно-медленно)) обиженные умом вонючки.
Ещё не факт что алкаш вас собьёт! Большинство дтп как раз все были трезвые и в здравом уме, только с короной на голове