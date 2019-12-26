В Барнауле за сутки выпала половина месячной нормы снега

За сутки 25 декабря в Барнауле выпало 13 мм осадков, что соответствует 48% месячной нормы декабря, заявил первый замглавы краевой столицы по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков во время оперативного совещания в мэрии.
Он уточнил, что по прогнозу синоптиков снегопад закончится не раньше, чем в пятницу утром. По его словам, дорожные службы прилагают все усилия, чтобы обеспечить движение транспорта по основным магистралям города и очистить пути к социально-значимым учреждениям: больницам, школам и детским садам.
Глава МБУ "Автодорстрой" Андрей Курышин рассказал, что коммунальщики направили всю имеющуюся технику на борьбу с последствиями непогоды.
"Мы мобилизовали все ресурсы, продлены рабочие смены, снег продолжает идти, через 2-3 часа после прохода техники нам приходится проходить магистрали еще раз", – констатировал Курышин.
По его словам, ночью с улиц города вывезли почти шесть тысяч кубометров снега и отсыпали на дорогах 165 тонн реагента. Для этого задействовали 154 единицы снегоуборочной техники.
Свыше 140 дорожников вручную очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта и лестничные марши.
Первый заместитель главы администрации города Вячеслав Франк поручил расчищать дороги максимально быстро и эффективно.
"Наша задача обеспечить беспрепятственное движение по дорогам и тротуарам насколько это возможно, – заявил Франк. – Ситуация по уборке снега в городе остается сложной, но управляемой".
Комментарии
И что, его теперь можно не убирать?
За сутки 25 декабря в Барнауле выпало 13 мм осадков, что соответствует 48% месячной нормы декабря, заявил первый замглавы краевой столицы по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков.
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Я что-то не понял Анатолий Воронков глава гидрометцентра Алтайского края? Твоя задача снег убирать, а не комментировать сколько его выпало! Тем более, например hmn.ru утверждает, что 25 декабря в Барнауле выпало 7 мм осадков.
Франк своими проблемами занимается и ему некогда управлять городом, несмотря на то что хотя бы сейчас напрягся для видимости. А если станет главой города, то вообще забьет на все. ДОЛОЙ ФРАНКА ИЗ ВЛАСТИ !!!
Смотрю тут
http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=29838
"Норма суммы осадков декабре: 31 мм. Выпало осадков: 43 мм. Эта сумма составляет 138% от нормы". Про вчера пишут 7 мм.
"Норма среднемесячной температуры декабря: -12.9°. Фактическая температура месяца по данным наблюдений: -7.1°. Отклонение от нормы: +5.4°."
В Приморье за 3 дня выпадет 80 мм осадков в виде снега.
Вот где снег. У нас так, снежок.
Такое вполне нормально для Барнаула. В 80-х такие метели неделями были и всё вычищали.
Обратили внимание что снег сухой, в нем воды очень мало. Не липкий совсем , как песок.
Такой обычно бывает в засушливых регионах. Первый серьезный звонок нашим любителям вырубать леса....
Ладно техника не справляется с таким объемом, но где дворники в жилых домах? Вижу как снег убирают лопатой только у банков и частных магазинов, а остальные где? Лопат не хватает или что?
13:30, в ук у дворников такие зарплаты, что туда идут работать пенсионеры и алкаши. У них просто здоровья не хватает справиться.
26.12.2019 13:30
Гость
бери лопату и вперед...труд облагораживает человека
А ты сходи на з\п дворника покидай денек другой, 8 тысяч в месяц, посмотрим сколько откопаешь.
"Обратили внимание что снег сухой, в нем воды очень мало."
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Лола, пиши есчо!
Если в снеге мало воды, то чего много?
Так не устраивайтесь тогда дворником то?
Что значит идти покидай? Мы вообще то платим за уборку снега, и что значит дворника денег мало или сам покидай? Мало сидите дома вообще без всего. Он значит устроен а я пойду лопатой убирать? А за меня на работе что то никто не хочет ничего делать у меня тоже и как и у большинства населения зарплата не миллионера
Снеговик, любопытная у тебя морковка.
снег бывает разный, развивай кругозор
26.12.2019 13:01
- гость -
Франк своими проблемами занимается и ему некогда управлять городом, несмотря на то что хотя бы сейчас напрягся для видимости. А если станет главой города, то вообще забьет на все. ДОЛОЙ ФРАНКА ИЗ ВЛАСТИ !!!
это не вы писали, что у него поддельный диплом?
8 тыс мало? А как же остальные такие деньги получают? Если зарплата маленькая так что теперь медсестра может укол не тот ставить или зуб не тот вырвать?
встретили сейчас от администрации центрального района целых три дворника шли в сторону ленина