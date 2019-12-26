Вынесен приговор троим экс-полицейским за изнасилование дознавательницы

Суд в Уфе вынес вердикт по делу о групповом изнасиловании дознавательницы тремя полицейскими в отделении полиции, сообщает ТАСС.
Экс-глава ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, бывший начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев и экс-руководитель отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук признаны виновными в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении 23-летней коллеги.
Матвееву назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, Галииву и Яромчуку – 6 лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Кроме того, каждый из них должен будет выплатить по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшей.
Примечательно, что ранее девушку также уволили из органов внутренних дел. Установлено, что в день изнасилования она распивала спиртное на рабочем месте с Галиевым, Матвеевым и Яромчуком.
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