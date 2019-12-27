РПЦ изменила правила крещения младенцев

Права россиян во время крещения новорожденных расширены, следует из журналов заседания Синода на сайте Русской православной церкви.
Если раньше наречение церковным именем осуществлялось священниками по святцам, то теперь у родителей будет возможность самостоятельно выбрать имя, которое наиболее похоже на данное при рождении. При этом оно может быть в национальном звучании (например, не Иоанн, а Джон).
"Изучив проблематику вопроса, комиссия пришла к выводу, что сложившаяся в Русской православной церкви традиция наречения имени по святцам не всегда учитывает многообразие практик и традиций, сложившихся в других Поместных православных церквях, в том числе в связи с тем, что месяцеслов Русской православной церкви не содержит имен всех святых, прославленных Поместными православными церквями", – аргументировал Синод.
Однако при выборе есть и ограничения. Имя может быть дано при условии, что его носил святой, почитаемый в любой из Поместных православных церквей. Если данное при рождении имя этому не соответствует, то родителям рекомендуют выбрать любое другое из православного месяцеслова, желательно созвучное с гражданским именем.
Комментарии
При этом оно может быть в национальном звучании (например, не Иоанн, а Джон).
А следующий этап - венчание однополых браков.
Изверги. Вообще нужно отменить крещение младенцев. Челвоек должен в здравом уме приняьт выбор этой бредовой дорожки, если оно ему надо - пшёл покупать свечечки и водичку, сдавая бабло на мерседесы попам. А если не надо и человек в здравом уме - зачем его крестить?
Считаю незаконным принуждение младенца к крещению - издевательство над детьми.
исконно русское национальное имя - Джон...
а это очно РУССКАЯ православная церковь?
Фейк.
Ни о каких Джонах речи не было.
Говорится об именах святых, прославленных в поместных церквах. В Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, всего 15 церквей, в их числе - Русская.
Журналистская отсебятина.
Это теперь православный христианин, родом, например, из Кении (Александрийский патриархат) сможет крестить свое дитя в храме РПЦ под именем святого, прславленного в его исконной местности.
Разумно и по-братски.
Заканчивался 2019 год. Яблони на Марсе так и не зацвели, все деньги ушли на церкви. Возвращались тёмные века....