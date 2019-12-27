Житель Рубцовска придумал, как обменять деньги "банка приколов" на настоящие

Житель Рубцовска обманул несколько невнимательных пенсионеров из сел Новоалександровка и Захарово. Мужчина приходил к ним, чтобы купить картофель и просил разменять двухтысячную купюру мелкими деньгами.
Доверчивые граждане отдавали ему деньги, а взамен получали банкноту "банка приколов". Обман они обнаруживали только после ухода мужчины. Таким способом мошенник похитил денежные средства на общую сумму 9 500 рублей.
Злоумышленника задержали накануне. Им оказался житель Рубцовска 1958 года рождения. При личном досмотре у подозреваемого изъята пачка купюр "банка приколов".
В настоящее время возбуждено уголовное производство по статье "Мошенничество".
Комментарии
Внимательный пенсионер разводил невнимательных.
Вообще не понимаю законность продажи этих бумажек, они реально похожи, разница лишь в надписи. Давно бы уже запретили продажу всякой хрени похожей хоть на 60% на реальыне деньги. хотя бы по размеру.
Гаденыш нашел кого обманывать.