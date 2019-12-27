Самолет с 95 пассажирами разбился при взлете в Казахстане

Крушение пассажирского самолета авиакомпании Bek Air с 95 пассажирами на борту произошло утром 27 декабря в городе Алма-Аты, сообщает РИА "Новости".
Лайнер, направлявшийся в Нур-Султан, при взлете резко потерял высоту, пробил бетонное ограждение и протаранил двухэтажное здание. По предварительным данным экстренных служб, в результате погибли семь человек.
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил создать правительственную комиссию, включающую в себя заместителя премьер-министра. Она уже вылетела на место ЧП.
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Соболезнования.
Соболезную
Очень жаль...