В Барнауле закрыли на ремонт старый мост через Обь на два года

Старый коммунальный мост в Барнауле закрыт на два года на реконструкцию с 5 января 2020. Теперь попасть в столицу региона из Бийска или Новосибирска можно только по новому мосту, открытому в 1997 году.
Стоимость работ составит около миллиарда рублей. В последний раз мост ремонтировали в 60-е годы прошлого века. Проводить работы будет подрядная организация ДСУ № 4 барнаульского депутата Николая Данилина.
На первом этапе будет произведен демонтаж плит проезжей части. С мая 2020 года по август 2021-го отремонтируют эстакады моста. Полностью завершат ремонт в ноябре 2021. Работы будут вестись в обе стороны. Таким образом, мост не успеют сделать к этапу Кубка мира, который пройдет в Барнауле на гребном канале в 2021 году.
Отметим, что из-за ремонта моста на год отодвинут реконструкцию путепровода на проспекте Ленина в районе Нового рынка. Его стоимость оценивается в миллиард рублей.
Комментарии
Почему цены повысили за проезд?! Сейчас в 205 ехали. Вместо 30 всегда, - заплатили 40!
Потому новый год .
Как путепровод так и мост.
5.01.2020 08:49
- гость -
Почему цены повысили за проезд?! Сейчас в 205 ехали. Вместо 30 всегда, - заплатили 40!
Чтобы в Барнаул поменьше ездили
Про путепровод вообще ржака!!!
Уже лет 15 , что-то там вот-вот, да все ни как