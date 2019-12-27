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Обанкроченный "Холидей" потащил за собой алтайских производителей

, ИА "Амител", Юлия Абрамкина
Под угрозу поставлена продовольственная безопасность СФО. Компании просят защиты у губернатора и президента
Фото: Geometria.ru

Фото: Geometria.ru

Конкурсный управляющий "Холидея" требует производителей вернуть деньги за товар, который поставлялся в сеть за месяц до банкротства. Соответствующее решение суда уже есть. Это может парализовать работу предприятий, а некоторые и вовсе разорить.

Первый заместитель гендиректора "Ренессанс-косметик" Александр Гладышев рассказал amic.ru, что только ему вменили выплатить 11 млн рублей. Он и еще около 20 руководителей алтайских компаний подготовили письмо на имя губернатора Виктора Томенко и руководителей более высоких рангов.

Что произошло

В октябре 2018 года "Холидей" начал задерживать оплату за поставленный товар алтайских и других сибирских компаний. В феврале 2019-го суд признал сеть несостоятельной.

До сентября часть задолженности погасили, но новый конкурсный управляющий Трофим Кузнецов обратился в суд, чтобы оспорить выплаты долгов в преддверии банкротства.

Закон позволяет признать недействительными оплаты отдельным поставщикам (кредиторам), потому что это ущемляет права других. Он требует вернуть деньги за товар, который оплачивался за месяц до заявления в суд о признании предприятия банкротом.

По логике законодателя, предприниматели должны предугадать, когда кто-то подаст в суд на компанию заявление о банкротстве, пишет "Ренессанс-косметик" полномочному представителю президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло.

Продовольственная угроза

"Нам предложили вернуть незаконно полученное имущество должника в конкурсную массу во внесудебном порядке – 11,14 млн рублей. При этом у сети есть долг перед "Ренессанс-Косметик" 13,6 млн рублей. Это ставит под угрозу все предприятие. И такая ситуация у многих алтайских и сибирских компаний", – рассказал Александр Гладышев.

Другие сибирские производители также получают предложение о возврате денег. Арбитраж выкладывает исковые заявления. Их уже накопилось более 100 штук на сумму почти 600 млн рублей. В их числе Барнаульский молочный комбинат (3 млн рублей), "Парфюм Алтай" (30 млн), "Алтайские колбасы" (2,2 млн), "Кондитерская фирма Алтай" (8,2 млн). Но это не предел, так как многие поставщики еще просто не получили "письма счастья".

Конкурсный управляющий пояснил суду, что общий размер требований, погашенных с предпочтением, превышает 6 млрд рублей.

"Тайга Инфо" пишет: суд уже признал недействительной одну из сделок между "Холидеем" и "ИнтерПлюс" на 2,7 млн рублей.

Это решение ставит под угрозу сделки и других поставщиков "Холидея", считает партнер юридической компании LexProf Семен Смирнов: "Подобные решения по другим поставщикам поставят некоторых из них на грань банкротства. Они поставляют продукты в действующие торговые сети, и их банкротство может угрожать продовольственной безопасности региона".

Помогите!

Предприниматели подготовили коллективное письмо на имя уполномоченного по правам человека в РФ, уполномоченного по правам человека в регионе, в том числе в Алтайском крае, в прокуратуру РФ, Госдуму РФ, президенту РФ и полпреду президента в СФО. Они просят пересмотреть закон о банкротстве, потому что действующая норма позволяет недобросовестному покупателю не оплачивать товар.

"Наличие такой законодательной возможности в совокупности с недобросовестным поведением органов управления "Холидея" могут привести к блокированию деятельности и даже ликвидации большого числа предприятий малого и среднего бизнеса в Алтайском крае", – отмечается в письме.

Что делает "Холидей"

Собственник сети "Холидей" Николай Скороходов развивает на рынке СФО новый проект – сеть магазинов "Фермер-Центр.РФ". Бизнес "Холидея" фактически поменял юрлицо на "НСК Холди" и бренд, говорят поставщики.

25 декабря Арбитражный суд Новосибирской области арестовал имущество и счета "НСК Холди", пишет "Тайга Инфо". Компания несет субсидиарную ответственность с компанией "Холидей", некогда владевшей крупнейшей торговой сетью Сибири, на 17,425 млрд рублей. Иск был подан Альфа-Банком, который уже длительное время пытается вернуть долг по кредитам.

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

27.12.2019 16:56
- гость -

козлячие законы сделанные чтобы разорить производителей.
и кто же их пишет?

27.12.2019 17:23
- гость -

Да, законы чудесные. Если ты, как физлицо-вкладчик, забрал СВОИ деньги из банка незадолго до его банкротства - тебя обяжут их отдать, чтобы разделить на всех, кому банк должен.

27.12.2019 17:24
- гость -

Торговля и банки рулЯт! А реальный сектор экономики - призводство никого не интересует.

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