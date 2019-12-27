Барнаульцы выбрали идеальный образ обновленного парка "Изумрудный"

Итоги голосования за компоненты, которые должен содержать в себе новый "Изумрудный", подвел Алтайский центр политического консалтинга.
Больше всего барнаульцы хотят видеть в парке зону тихого отдыха, скамейки, беседки среди деревьев и кустарников. За нее проголосовали 14,6% респондентов. На втором месте по количеству голосов оказались водоемы – 13%, а на третьем – аллеи (9,2%).
Самым привлекательным в посещении парков для горожан оказались тихие зоны отдыха (43%).
По результатам основного опроса, жители города выбрали для будущего места отдыха идеальный образ экопарка. За этот вариант проголосовали 43% опрошенных.
С полными результатами исследования можно ознакомиться по ссылке.
Комментарии
а на чем чиновникам пилить бабло? На тихих зонах особо не попилишь