Российские хоккеисты отказались пожать руку капитану молодежной сборной Канады

На молодежном Чемпионате мира по хоккею, где участвуют игроки не старше 20 лет, сборная России разгромила команду Канады со счетом 6:0, сообщают "Вести".
После матча в честь команды-победителя по традиции включают гимн. Капитан сборной Канады Барретт Хэйтон во время исполнения гимна России не снял шлем, что является проявлением неуважения к сопернику, а также серьезным нарушением регламента.
Капитан российской сборной Григорий Денисенко сделал замечание оппоненту, а также указал на его поведение судье. После исполнения национального гимна российские хоккеисты отказались пожимать руку капитану канадцев.
Комментарии
Приятно
Либераст бы пожал
сборная России разгромила команду Канады со счетом 6:0
Как ВАДА это допустила?
29.12.2019 10:50
гость
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Далеко не либераст, но пожал бы.
Надо показывать, что мы выше такого, соблюдаем регламент и честны с соперником.
29.12.2019 10:54
- гость -
Далеко не либераст, но пожал бы
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Пожал бы руку человеку, который наплевал на российский гимн - это называется либераст. В принципе, лизать того, кто тебя не уважает, это и есть либерастия. Этот канадский чамор, если ему пожать руку, расценит это, как трусость, русофобские твари не понимают благородства
Правильно сделали! Молодцы!
Больше не о чем тут говорить.
Очень,очень интересный момент.Действительно, не о чем говорить.Даже зашкваренные либерасты молчат.Хотя...либераст он уже зашкваренный. Потому что либераст и нудит через нос гундявым голосом как будто из-под шконки...хотя опять же-почему как будто
Не помню в каком году, но наши, проиграв в финале Канаде, вообще все ушли с площадки, не пожав сопернику руки и не послушав гимн победителей. Видимо тоже гордость показывали.
12:04
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ты бы причину назвал.Неужели как раз на этом моменте у тебя язык в жопу затянуло?
разборки обиженных сопляков
29.12.2019 11:29
- гость -
Очень,очень интересный момент.Действительно, не о чем говорить.Даже зашкваренные либерасты молчат.Хотя...либераст он уже зашкваренный. Потому что либераст и нудит через нос гундявым голосом как будто из-под шконки...хотя опять же-почему как будто
Только что из колоннии откинулся, или пересидента переслушал