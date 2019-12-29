Виктор Томенко вошел в топ-10 губернаторов, ведущих социальные сети

Издание "ФедералПресс" составило топ-10 губернаторов СФО, которые решили покорить социальные сети. Глава Алтайского края расположился на четвертом месте списка.
Авторы рейтинга отметили, что социальные сети Виктора Томенко принимают "человеческий облик", потому что глава региона стремится быть ближе к народу. В его профиле часто можно увидеть различные видеообращения, поздравления для именитых земляков и многое другое. На страницу Томенко в Instagram подписано более 50 тысяч человек, но остальные социальные сети губернатор ведет не так активно.
На третьем месте оказался глава Кемеровской области Сергей Цивилев, а второе занял губернатор Хакасии Валентин Коновалов.
Возглавил список глава соседней Республики Алтай Олег Хорохордин. Выйти в лидеры ему позволило равномерное развитие всех площадок, самостоятельное ведение страниц и котик Семен, который готов покорить любого подписчика. Единственное, что смутило авторов топа — отсутствие профиля Хорохордина в Facebook.
Последнее место занял губернатор Красноярского края Александр Усс. Найти его можно только в "Одноклассниках", но и там его страница закрыта.
С полным списком можно ознакомиться по ссылке.
Комментарии
У любого значимого политического лица соцсети ведет не он, а назначенный мальчик.
Умный руководитель и замечательный человек.
Очень яркое и радостное достижение для жителей Алтайского края. Хочется надеяться, что в следующем году пиар-служба возьмет второе, а чем черт не шутит, и первое место. Это прорыв.
У
В крае не было еще такого милова руководителя! Погладить бы!
Все "лихие и придурковатые" края должны гордиться своим предводителем. И брать с него пример. О как!
можно увидеть различные видеообращения, поздравления для именитых земляков
А зарплату учителям можно увидеть?
Не чужд информационских технологиеф