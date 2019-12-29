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Во все тяжкие. Челябинские пенсионерки тайно запустили спиртзавод и заработали 7 млн

, ИА "Амител"
Бизнес накрыли правоохранители
Фото: Росалкогольрегулирование

Фото: Росалкогольрегулирование

Три пенсионерки из Челябинской области пойдут под суд за изготовление нелегального алкоголя, сообщает "Regnum".

Первыми в поле зрения попали две женщины 59 и 64 лет. Следствие считает, что они воспользовались доступом одной из них на площадку законсервированного спиртзавода . С 2001 по 2016 год в Верхнеуральске на предприятии изготавливали алкоголь.

В период с 2017 по 2018 год женщины произвели больше 40 тысяч бутылок спиртного общей стоимостью более 7,1 млн рублей. Они планировали выпустить бутылок еще на 18,5 млн рублей, но их деятельность предотвратили полицейские. 

Теперь пожилым бизнес-вумен придется ответить перед судом. 

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

29.12.2019 18:59
- гость -

В России любой бизнес только до того момента пока на него государство глаз не положит.

29.12.2019 19:15
могиканин

что качество выше чем у афиллированных производителей? в челябе даже бабки столь суровы,что втроем спирт завод запускают.

29.12.2019 19:44
- гость -

Пенсионерка мои почет и уважение! Это же надо довести людей до такого!!!

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