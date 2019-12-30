Все трассы Алтайского края открыли для движения

Автодороги Алтайского края вновь открыты для движения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
"На данный момент обстановка стабилизирована, региональные и федеральные дороги открыты для всех видов транспорта во всех направлениях", – уточнили в ведомстве.
Ранее поступала информация о том, что из-за сложных погодных условий утром 30 декабря частично перекрыли трассу Поспелиха – Курья – Третьяково – Казахстан на участке от села Староалейское до границы соседнего государства. Запрет распространялся на пассажироперевозящий и грузовой транспорт.
Спасатели напоминают жителям Алтайского края о мерах предосторожности на зимней дороге. Они рекомендуют быть внимательными и осторожными, строго соблюдать ПДД, избегать резких маневров и обгонов, а при возможности и вовсе отказаться от дальних поездок в условиях гололеда и метели.
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