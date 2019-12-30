В Алтайском крае в 2020 году направят 660 миллионов на ремонт объектов культуры

В Алтайском крае в 2020 году на ремонт и реконструкцию объектов культуры будет потрачено около 660 миллионов рублей. Работы будут выполняться на 21 объекте, из них 15 – муниципальные и 6 – краевые. Деньги выделят в рамках краевой адресной инвестиционной программы.
Как сообщает Минкультуры региона, в следующем году продолжатся работы по реконструкции Государственного художественного музея Алтайского края, завершится строительство театра кукол "Сказка".
Предусмотрены средства на продолжение строительства культурно-спортивного комплекса в Новоалтайске и культурно-спортивного центра в селе Шелаболихе.
В 2020 году планируется приступить к работам по реставрации здания для военно-исторического отдела Алтайского государственного краеведческого музея и реконструкции здания Алтайского государственного музыкального колледжа.
"Известно, что начнется реконструкция и капитальный ремонт Домов культуры в ряде сельских территорий – в с. Новоманошкино Заринского района, с. Кулунда, с. Новиково Бийского района, р.п. Тальменка, с. Топчиха, с. Дружба Целинного района, а также детской школы искусств в Алейске", – говорится в сообщении.
Кроме этого будут выделены средства на завершение капитального ремонта Дома культуры в селе Первомайском Бийского района.
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