Вторник, 31 Декабрь, 12:16

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 61,91
€ 69,34
Обь
24см -2



Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеИтоги года-2019Новый год-2020
Новости

Власти Барнаула выделили 2,3 млн рублей на отлов бродячих собак

, ИА "Амител"
На эти средства планируется полгода ловить и стерилизовать животных
Фото: Sm-news.ru

Фото: Sm-news.ru

Мэрия Барнаула объявила об аукционе на отлов и содержание бродячих животных, сообщает "Политсибру". Начальная стоимость контракта предусматривает на эти цели 2,358 млн рублей.

На эти средства требуется осуществлять указанную деятельность на протяжении шести месяцев – до 1 июля 2020 года.

Согласно расчетам в документации, стерилизация одного животного обойдется в 1129 рублей, лечение – 328 рублей, вакцинация – 156 рублей, кормление – в 112 рублей (в день).

Отловленные животные 10 дней содержатся в карантине, после чего на 45 дней переводятся в вольеры. После должного ухода и стерилизации, согласно законодательству Алтайского края, животных вновь отпустят в естественную среду.

Напомним, что в 2019 году контракт на отлов дважды заключался с приютом "Ласка". Заявок от других желающих пока не поступало.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

31.12.2019 08:52
- гость -

За 2 миллиона 300 тысяч я их могу голыми руками в мешки собирать. И полгода кормить и читать на ночь сказки.

31.12.2019 08:53
- гость -

А где будет осуществлён выпуск всех собак 1 июля?

31.12.2019 08:56
- гость -

А будут ли они клеймиться/чипироваться? А будет ли контрольный отлов для исследования на предмет исполнения условий контракта?

31.12.2019 09:05
- гость -

По моим подсчётам бабла выделено на 100 тузиков. Жратвы каждый их них сожрёт на 20 000 за 180 дней + усекновение яиц/зашитие входного отверстия. Итого: 22 000 и прощание с воспитанниками до следующего тендера. Неплохо.

31.12.2019 09:13
- гость -

Можно кормить и не на 112 рублей, а например запаренными зерноотходами за 6 рублей киллограм. 6 рублей + свет/аренда ~10 в день, вместо 112 = неплохо.
100 оставшихся рублей умножаем на 100 тузиков и получаем 10000 экономии в день..это замечательно.
Откидываем по рубасу на 2 работяг и остаётся в кармане 8000руб. в день. Умножаем на 30 дней и получаем 240 000 в мес. Жить можно.

31.12.2019 09:25
Пионер

Зарплата - 100 000 руб
Патрон к сайге - 37-40 руб.
Утилизационные расходы + ГСМ -150 000-200 000

По скромным подсчетам - 20 000 - 25 000 собак на эти средства. Т.е. полная очистка улиц от бродячих собак.

Вопрос об неэффективности использования бюджетных средств. А если отдать бездельникам из ласки, то,считай выбросить.

31.12.2019 09:32
- гость -

31.12.2019 09:25
Пионер
Заодно и пионеров случайно отстрелять можно.

31.12.2019 09:32
- гость -

31.12.2019 09:25
У тя отберут её за пальбу на улицах. И ты не смотришь в будущее, ведь через полгода ты снова можешь в течении полугода получать по 240 рублей в месяц.
Через 11 месяцев я буду присматривать в аренду тер-рию, что бы к следующему тендеру подвинуть Софочку безбожно поломав ценник. Я тоже хочу 200 тыр в месяц))

31.12.2019 09:34
- гость -

31.12.2019 09:25
И да, патроны у тебя дорогие, ты их позолоченной картечью отлавливать собрался?))

31.12.2019 09:44
Пионер

У тя отберут её за пальбу на улицах.

Уважаемый, но ведь стрелять можно и не на улице)) И не из Сайги. Вариантов-то много. А вариант бюджет доить, ничего не делая, вообще прекрасен.

31.12.2019 09:49
- гость -

Уважаемый, но ведь стрелять можно и не на улице))

Ахах, озорник какой... ты никак задумал это делать на квартирах добропорядочных собаководов?))

31.12.2019 09:51
Пионер

Ахах, озорник какой... ты никак задумал это делать на квартирах добропорядочных собаководов?))

У порядочных собаководов бродячих собак не бывает. Они случаются у безалаберных собаководов, коим положен штраф.

31.12.2019 09:53
- гость -

Непонятна эффективность данного мероприятия. Отловить и потом опять выпустить. Толку то от этого ? Их на улицах меньше не станет и проблема с покусанными не решится. Видимость деятельности ?

31.12.2019 10:03
- гость -

31.12.2019 09:51

99% блоховозов - дети строек/стоянок, а выкидывание домашнего породистого разгрызателя мебели - миф.

31.12.2019 10:23
- гость -

Отстреляйте блоховозов в районе Оптовой базы на Космонавтов. Пасутся на теплотрассе. Дикие и жутко агрессивные.

31.12.2019 10:29
- гость -

31.12.2019 08:53
- гость -
А где будет осуществлён выпуск всех собак 1 июля?

В помещении мэрии без права выхода на улицу.

31.12.2019 10:32
- гость -

Их на улицах меньше не станет и проблема с покусанными не решится.

Им зубы спиливать будут

31.12.2019 10:42
- гость -

обычный распил денег, также как обрезка деревьев

31.12.2019 10:56
Элен

Какие же вы злые! Праздник к нам приходит, а вы все грызётесь. Тьфу на вас! А Ласку не троньте своими грязными языками

31.12.2019 11:11
- гость -

31.12.2019 10:56

А у ласкал есть отчёты за проделанную ими работу? Их хоть проверяли, когда нибудь?

31.12.2019 12:03
- гость -

Предлагаю за счет бюджета только отлов и утилизацию. А все эти "мы в ответе..." за счет добровольных пожертвований зоопараноиков. Вместо нытья в сети какие хоршие эти кошечки собачки скиньтесь на содержание вечно нищей ласки. А большинство налогоплательщиков добрл на такие траты из бюджета не давало.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
12:02
Ученые выяснили, что соевые продукты способны провоцировать рак 0
11:47
Как правильно упаковать новогодний подарок. Видеоинструкция 1
11:33
Где в России наступит раньше Новый год. Инфографика 1
11:22
У юных биатлонистов Барнаула появилось новое дорогостоящее оборудование 0
11:00
С начала 2020 года доставка газа в Алтайском крае будет оплачиваться отдельно 1
10:44
Россия ограничит ввоз цитрусовых из Китая 0
10:24
Восхитительно нежный образ для новогодней ночи. Мастер-класс 0
10:01
Барнаульцы выходят чистить снег в помощь городу 9
09:41
Сослуживец Рамиля Шамсутдинова признался в дедовщине 11
09:20
Запустить в воздух или сжечь: как правильно загадать желание на Новый год 0
09:08
Возвращение легенд. Группа "Стекловата" пересняла клип на песню "Новый год" 0
08:40
Власти Барнаула выделили 2,3 млн рублей на отлов бродячих собак 21
08:06
Жительница Алтая побила школьника веником и забрала его одежду 3
07:35
Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Новым годом и Рождеством 3
07:26
Синоптики дали прогноз погоды в Алтайском крае на новогоднюю ночь 1
07:02
Можно ли шуметь в новогоднюю ночь в Алтайском крае 1
06:44
И мелочь свою забери. Чего нельзя делать в Новый год 1
06:32
Советские поздравления с Новым годом 1
06:12
Семейным на заметку. Как встретить Новый год и не развестись 1
23:36
Неизвестный ранил ножом полицейских в Новосибирске 4
23:24
Стоящий на коленях труп нашли во дворе многоэтажки в Омске 4
22:57
Жених уличил невесту в измене прямо на свадьбе 0
22:33
Горно-Алтайск остался без света из-за неизвестных стрелков 2
21:55
Алтайские полицейские изъяли 19 тысяч литров опасного алкоголя 2
21:27
В Барнауле образовалась двухкилометровая пробка на проспекте Строителей 0
21:01
Опубликован новый дизайн электронных билетов РЖД 3
20:23
Депутат предложил уравнять зарплату в Госдуме со средней по стране 13
19:56
Мы помним – значит, вы живы. В Сети появился ролик, посвященный подвигу 6-й роты 0
19:30
Кудрявцева показала грудь после удаления лопнувшего импланта 0
19:04
2020 год в Алтайском крае начнется с плюсовой температуры 3
18:46
Власти Алтайского края продают акции компании "Модест" 5
18:22
В Китае к Олимпиаде запустили поезд, который в пять раз быстрее российских 15
18:02
"Опустела без тебя Земля". Кого мы потеряли в 2019 году 4
17:53
Витамин D может быть опасен для здоровья 2
17:44
Автомобиль "Жигули" занесло и он едва не слетел с моста через реку в Бийске 1
17:25
В Алтайском крае в 2020 году направят 660 миллионов на ремонт объектов культуры 0
17:14
БСК: снег на электроснабжение не влияет, влияет безответственность 1
17:02
Губернатор Томенко призвал лучше чистить дороги и тротуары от снега в праздники 8
16:48
Суд принял иск против мэрии Барнаула на 16,4 млн рублей 6
16:35
Ярче чем звезды. Сияющий макияж для новогодней ночи 2020 0
16:23
Сергей Шубенков раскритиковал российских спортивных чиновников из-за допинга 7
16:12
Мать выбросила младенца из машины в сугроб на кузбасской трассе 9
16:01
Новогодний человейник на площади Сахарова. Видео 5
15:54
Глава Алтая второй раз за год открыл ледовый дворец и сделал упражнение на бицепс 0
15:31
Пенсионеры подрались в очереди за пенсией во Владикавказе 5
15:18
О сексуальной безопасности и не только. Как личные истории превращаются в бизнес 1
15:07
Футболисты РПЛ Александр Соболев и Юрий Дупин прилетят в Барнаула на кибертурнир 0
15:01
Расширяя горизонты: барнаульский застройщик запустил завод в Санкт-Петербурге 3
14:41
Партию плавленого сыра и просроченный творог изъяли на алтайском молокозаводе 12
14:28
Все трассы Алтайского края открыли для движения 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.