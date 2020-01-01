Неправильный сон повышает риск смертельного заболевания

Сон свыше 11 часов или менее четырех часов многократно увеличивает риск заболеть легочным фиброзом. К таким выводам пришли ученые четырех британских университетов, сообщает издание о здоровье и медицине MedicalXpress.
Легочный фиброз характеризуется появлением рубцов на органах, которые затрудняют процесс получения кислорода. От него ежегодно умирают около 5 тысяч жителей Великобритании, утверждают исследователи.
Они установили, что оптимальная длительность сна – семь часов. Значительные отклонения от нее чреваты проблемами со здоровьем.
Так, те кто спят от 11 часов, увеличивают риск заболевания легочным фиброзом втрое, 4 часа и менее – вдвое. Также увеличенный риск этого заболевания наблюдается у тех, кто поздно ложится спать и работает посменно.
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