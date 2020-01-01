Папа Римский ударил женщину на праздновании Нового года. Видео

Папа Римский Франциск ударил по рукам женщину, которая схватила его за руку, когда он вышел поздравить верующих с Новым годом. Инцидент попал на видео. Вскоре его опубликовало в Twitter издание CBS News.
На кадрах видно, как понтифик проходил между собравшимися на площади Святого Петра в Риме людей, которые отделены от него заграждением.
Женщина из толпы, видя, что Папа Римский отворачивается в другую сторону решила привлечь его внимание и схватила за руку.
Не ожидавший такого поворота событий Франциск несколько раз ударил ее по рукам, после чего уже вмешалась его охрана.
NOPE FROM THE POPE: While greeting people in St. Peter's Square on New Year's Eve, Pope Francis had to pull himself away from a woman who grabbed his hand and yanked him toward her. https://t.co/umkpOnbbX6 pic.twitter.com/0XzxtWTMUd— CBS News (@CBSNews) 31 декабря 2019 г.
Комментарии
На все воля божья.
А у этих ,с нашими он вроде бы один
Темный папа, женщин бьют в живот...
А вообще, "Папу" выбирают пожизненно, а В.В встречался уже с тремя
несколько раз ударил ее по рукам - где он ее ударил несколько раз?
заголовок-огонь
Нужен заголовок: "...долго и жестоко избивал...".
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Некрасиво, конечно, поступил. Мы в начальной школе чтобы привлечь внимание учительницу и за подол юбки дергали, когда проходила мимо, и по плечу хлопали. Но ни на кого она голос не повышала, никого по рукам не била. Терпеливо объясняла, как нужно себя вести. А здесь глава католиков, а терпения нет.