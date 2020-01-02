Чудеса случаются: россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей

Под Новый год чудеса иногда все-таки случаются. Миллиард рублей выиграл в лотерею в праздничный тираж житель Москвы, сообщает "Столото".
В компании отмечают, что такой выигрыш стал рекордным за всю историю проведения государственных лотерей в России. Впрочем, имя победителя пока неизвестно, однако в компании надеются, что вскоре он объявится. В "Столото" также говорят, что получить выигрыш победитель сможет после того, как приедет в столичный лотерейный центр.
Отметим, праздничный тираж этой лотереи составил более 53,6 миллиона билетов.
Напомним, жители Алтайского края также периодически выигрывают в лотерею солидные призы. Так, в октябре 2019 года стало известно, что жительница Барнаула Людмила Корыткина выиграла один миллион рублей в государственной лотерее "Русское лото". А в апреле алтайский пенсионер Виктор Асеев выиграл в лотерею автомобиль стоимостью 700 тысяч рублей. В 2016 году 65-летний бийчанин Валерий Безменов выиграл квартиру. А барнаулец выиграл 8,7 миллиона рублей (возраст и имя победителя организаторы оставили в секрете). Но самый крупный выигрыш был в 2018 году: барнаулец стал обладателем 232 млн рублей в 217-м тираже лотереи "Гослото "4 из 20".
Комментарии
Конечнр москвич.... А не житель окраин...
Сечин или Потанин?