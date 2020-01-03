Россиянам разрешили охотиться с луком или арбалетом

С 30 января 2020 года вступает в силу федеральный закон, который разрешает россиянам ходить на охоту с арбалетом или луком и стрелами. Соответствующий документ еще в августе подписал президент Владимир Путин.
Чтобы использовать арбалет и лук, нужно будет встать на учет в Росгвардии, получить охотничий билет и разрешение на хранение и ношение оружия.
Согласно документу, к охотничьему добавили метательное стрелковое оружие, которое не имеет механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (лук) с силой дуги не более 27 килограмм-сил, и то, что имеет механизм фиксации (арбалет) с силой дуги не более 43 килограмм-сил.
Инициаторы законопроекта посчитали, что сотни тысяч россиян владеют луком и участвуют в соревнованиях. А охота с таким видом оружия разрешена в 20 странах Европы, США, Австралии и в других.
Комментарии
Теперь встречайте "голодные игры", в лесах нашей страны. Ещё бы охоту с рогатулиной разрешили.
А охотиться с дубиной можно? Не хватает разрешения Росгвардии и закона.
если есть охотничий билет разрешение на оружие,зачем нужен лук?