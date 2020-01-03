В Сибири подросток замерз насмерть в новогоднюю ночь

В Омской области 1 января обнаружили тело 17-летнего подростка. Ребенок замерз насмерть за пределами села, сообщили в региональном СУ СКР.
Жительница села Заливино после новогодней ночи сообщила в полицию, что ее сын не вернулся домой. Днем во время поисков мальчика обнаружили мертвым в полукилометре от села. Телесных повреждений при осмотре не обнаружили. "По предварительным данным, смерть подростка наступила от общего переохлаждения организма", – говорится в сообщении.
По версии следствия, вечером 31 декабря подросток ушел в гости к друзьям отмечать Новый год. Однако около 3 часов ночи он вернулся к себе домой, но ошибочно позвонил в соседнюю квартиру. Сосед открыл дверь, но мальчик выбежал на улицу и домой больше не вернулся.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
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