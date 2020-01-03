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Иран пообещал отомстить США за гибель генерала Сулеймани

, ИА "Амител"
Он погиб при ракетных ударах в Ираке
Иран / Фото: pixabay.com

Иран / Фото: pixabay.com

Иран собирается отомстить США за гибель генерала Касема Сулеймани, главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом в Twitter заявил бывший командующий КСИР, секретарь Совета целесообразности Мохсен Резаи, пишет РИА "Новости".

"Погибший смертью мученика Касем Сулеймани присоединился к своим братьям, жестко отомстим США", – написал Мохсен Резаи.

Генерал Касем Сулеймани погиб 2 января при ракетных ударах по аэропорту Багдада. Он руководил работой иранских военных советников в Ираке и возглавлял организацию "Кудс", которая отвечает за военную разведку, а также за проведение спецопераций за пределами Ирана.

Пентагон подтвердил, что США провели операцию против главы спецподразделения "Кудс". "Вооруженные силы США предприняли решительные оборонительные действия, чтобы защитить персонал США за рубежом, убив Касема Сулеймани – главу сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции, которую США внесли в список иностранных террористических организаций", – говорится в заявлении.

 

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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