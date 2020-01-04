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Крыша автобазы рухнула на пассажирские автобусы в Барнауле

, ИА "Амител"
Две машины спишут
Фото: 'Вести Алтай'

Фото: "Вести Алтай"

В автопарке перевозчика "Алтранс" на пассажирские автобусы рухнула крыша, сообщают "Вести Алтай".

Последствия происшествия сотрудники компании разбирают своими руками. Причин инцидента две: старое здание, которому исполнилось уже 57 лет, и скопившийся на кровле снег, который, судя по всему, спровоцировал обрушение. 

Пострадали четыре автобуса, которые находились на ремонте, поэтому ходить транспорт будет по расписанию. Однако две машины придется списать, потому что они не подлежат ремонту, а на восстановление двух других понадобится много времени и денег. 

Перевозчик запускает рейсы из Барнаула в Угловский, Благовещенский районы и Республику Алтай.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

4.01.2020 08:47
- гость -

Первую причину уберите. И добавьте руководящих сейчас везде "эффективных менедджеров", которые уверенно оперируют красивыми иностранными словами, но даже не задумываются о том, к чему могут привести аномальные снегопады.

4.01.2020 09:10
- гость -

Экономим копейки теряем сотни тысяч .

4.01.2020 09:20
- гость -

Неумели раньше комунякки крышы строить!

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