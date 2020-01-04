Крыша автобазы рухнула на пассажирские автобусы в Барнауле

В автопарке перевозчика "Алтранс" на пассажирские автобусы рухнула крыша, сообщают "Вести Алтай".
Последствия происшествия сотрудники компании разбирают своими руками. Причин инцидента две: старое здание, которому исполнилось уже 57 лет, и скопившийся на кровле снег, который, судя по всему, спровоцировал обрушение.
Пострадали четыре автобуса, которые находились на ремонте, поэтому ходить транспорт будет по расписанию. Однако две машины придется списать, потому что они не подлежат ремонту, а на восстановление двух других понадобится много времени и денег.
Перевозчик запускает рейсы из Барнаула в Угловский, Благовещенский районы и Республику Алтай.
Комментарии
Первую причину уберите. И добавьте руководящих сейчас везде "эффективных менедджеров", которые уверенно оперируют красивыми иностранными словами, но даже не задумываются о том, к чему могут привести аномальные снегопады.
Экономим копейки теряем сотни тысяч .
Неумели раньше комунякки крышы строить!