Волочкова полностью разделась для того, чтобы ответить хейтерам

Российская балерина Анастасия Волочкова снова попыталась шокировать подписчиков своей страницы в Instagram. На этот раз она выложила свое обнаженное фото и сопроводила его броским текстом.
"Какое же это счастье – находиться в красоте и не думать о том, что думают или говорят о вас люди, которых вы никогда не видели в жизни. Но они считают возможным судачить, осуждать и изливать завистливую желчь, не имея при этом возможностей позволить себе то, что позволяем мы. Это низость и ущербность. Не обращайте внимания, как делаю это я", – написала она.
Подписчики не удержались от комментариев, касающихся фигуры Волочковой, а некоторые отметили, что в ее возрасте выкладывать подобные фотографии "не солидно".
Комментарии
Вместо Мальдив - Пхукет?
Когда она уже начнёт полноценное порно выкладывать, затянулась прелюдия
Старая дура. Из ума выжила.
ну давайте обсудим
руки - отстой, вены, сбитые локти, потертая кожа
ноги - тоже отстой
одной ноге удалось форму придать умело придавив снизу мышцу, а вот вторая - висит вяло икра, видно что дряблое уже тельце.
варикоз, какой-то шанкр на левой ступне, вальгусная деформация.
напомаженное лицо - видно что жирное аж блестит. при общей нездоровой худобе, жирненькие пальцы рук.
короч, кислятина