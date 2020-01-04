Актриса Камерон Диаз в 47 лет впервые стала матерью

47-летняя Камерон Диаз рассказала поклонникам о том, что они с мужем стали родителями. У пары появилась дочка, которая стала первым ребенком Камерон, пишет wmj.
"Мы счастливы начать новое десятилетие, объявив о рождении нашей дочери Рэддикс Мэдден. Она полностью завладела нашими сердцами и наполнила нашу семью", – написала актриса.
Она добавила, что пока пара не будет разглашать никакой информации о ребенке и выставлять ее фотографии.
Каким образом малышка появилась на свет – неизвестно. Судя по фотографиям, сделанным в разные периоды прошедших девяти месяцев, Диаз рожала не сама. Ранее сообщалось, что она рассматривала варианты суррогатного материнства и усыновления.
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