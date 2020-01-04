Тарифы на электроэнергию выросли в Алтайском крае в 2020 году

С 1 июля на территории Алтайского края действуют новые тарифы на электроэнергию для граждан. Полный список изменений опубликован на сайте Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.
Цена на электричество возрастет с 16 до 20 копеек за киловатт в час. Но изменения вступят в силу только летом. Тариф для городских жителей, которые не пользуются электроплитами составит 4,29 руб. за кВт*час. Эта цена будет распространяться и на владельцев погребов, гаражей, религиозных организаций и тюрем.
Тариф для городского населения с электроплитами составит 3,5 рубля/кВт*час, а для сельского населения — 3,36 руб/кВт*час.
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