Умер хирург-онколог Павленко, который боролся с раком желудка

В Санкт-Петербурге 5 января скончался известный хирург Андрей Павленко. О его смерти изданию "Такие Дела" сообщила жена онколога Анна. Почти два года врач боролся с раком желудка. А о своей борьбе он рассказывал в спецпроекте "Жизнь человека".
Андрей Павленко был одним из самых успешных оперирующих онкологов России, а также председателем фонда Cancer Fund. О своем диагнозе хирург узнал в марте 2018 года. У врача обнаружили рак желудка третьей стадии: в этом случае шанс на выздоровление составляет всего 5%. Почти два года в подкастах и видеоблоге Павленко подробно рассказывал о своей болезни и старался, чтобы как можно больше людей узнали о диагностике и лечении смертельного заболевания.
Андрей Павленко получил независимую премию поддержки профессиональной журналистики "Редколлегия", а также стал лауреатом премии "Headliner года".
1 января хирург опубликовал на своей странице в Facebook прощальный пост, в котором призвал других больных не опускать руки и продолжать борьбу.
"Это страшно, что никак не можешь поддержать любимого человека. Он всегда заботился о нас, а теперь нужна помощь ему. К сожалению, излечиться не получится, сейчас можно только поддерживать", – прокомментировала это прощальное письмо жена Павленко.
По ее словам, о том, что болезнь излечить не получится, Андрей узнал два месяца назад.
Комментарии
Вот и задумаешься тут а не заразное ли рак заболевание.
земля пухом