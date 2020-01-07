Друг онколога Павленко рассказал о последних днях его жизни

Хирург Илья Гоцадзе сообщил, как проходили последние дни известного врача-онколога Андрея Павленко, который скончался от рака. По его словам, он провел последние дни жизни с семьей.
"Супруга Анна Гегечкори и дети были с ним до самой последней секунды. Только она и они. Это было его желанием… В последние недели он отказался от встреч с друзьями, не сделал исключения ни для кого. Запретил приезжать и прилетать. Он не хотел, чтобы его видели слабым и больным", – написал Гоцадзе на странице Андрея Павленко в Facebook в понедельник.
Он выразил восхищение женой Павленко, которая сделала для него больше, чем можно было.
Павленко ушел из жизни после долгой борьбы с раком. Заболевание диагностировали в 2018 году, после чего он начал вести свой дневник в интернете. После того как стало ясно, что болезнь не уйдет, он попрощался с читателями.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, соболезнуя родным и близким Павленко, назвал его примером настоящего врача, человека и гражданина. Соболезнования семье и близким врача выразили глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, а также министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Похороны Павленко прошли 6 января в Санкт-Петербурге.
Комментарии
Уважение как хирургу!
Но последние дни с семьей - это нормальное желание любого человека. Моя тетушка с подобным заболеванием так же провела свои последние дни. Вообще не вижу смысла в том, чтобы все друзья-товарищи сидели вокруг постели уходящего человека. Ему такое сочувствие совсем не нужно, покидая Землю он думает о душе, оставляя все земное. И зачем ему свидетели этого ухода?