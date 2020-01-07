Мать в Хабаровске оставила ребенка на балконе, а через пять часов он замерз насмерть

В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, которого мать оставила на балконе на пять часов. Как сообщает Следственный комитет по региону, ребенок умер утром 5 января в Николаевске-на-Амуре. Возбуждено уголовное дело.
Мать уложила его спать в коляске на балконе, а через пять часов обнаружила мертвым. По предварительным данным, причиной смерти малыша стало переохлаждение. По информации местных СМИ, родители отмечали Новый год и забыли про ребенка.
"Буквально на днях в одном из населенных пунктов края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", – говорится в сообщении Министерства здравоохранения по Хабаровскому краю. Врачи призвали внимательнее следить за детьми и беречь их.
При этом следователи не назвали статью, согласно которой возбуждено дело. В данный момент выясняются обстоятельства случившегося. По информации пресс-службы, следователи провели осмотр места происшествия и изъяли предметы и вещи, имеющие значение для дела.
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