В Совете Федерации рассказали, кому снизят пенсии в 2020 году

Некоторым жителям страны в 2020 году снизят пенсии. Об этом заявила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, пишет "Парламентская газета".
"Одна из причин перерасчета пенсии в меньшую сторону – переезд в другой субъект Федерации, так как в этом случае меняется региональный коэффициент, который учитывают при расчете суммы", – отметила Бибикова.
Выплаты могут снизить из-за неоплаченных счетов за коммунальные услуги или штрафы. Долг будут высчитывать из пенсии до полного погашения. Пенсионный фонд также вправе уменьшить ежемесячные отчисления в случае переплаты. Например, человек вовремя не сообщил об официальном трудоустройстве, при котором размер пенсии снижают.
При этом во всех случаях удерживать будут не более 20% от установленной пенсии.
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