У безработной москвички украли золото и валюту на 7,1 млн рублей

Безработная жительница Москвы заявила о краже из квартиры драгоценностей и валюты на общую сумму 7,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
37-летняя женщина рассказала полицейским, что неизвестный проник в помещение, подобрав ключи к замку входной двери. Из квартиры он забрал 20 тысяч рублей, 30 тысяч долларов, 2 тысячи евро, золотые ювелирные изделия, а также документы и ключи от автомобиля Mercedes E200.
"Материальный ущерб составил около 7,170 млн рублей. Следователем возбуждено уголовное дело", – сказано в сообщении.
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