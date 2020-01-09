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Третья мировая война возможна. Конфликт США и Ирана оценили в Госдуме

, ИА "Амител"
Зампред комитета по международным делам не исключает "большого конфликта"
Алексей Чепа / Фото: vdvbezheck.ru

Алексей Чепа / Фото: vdvbezheck.ru

Уничтожение иранского генерала войсками США и ответный удар Ирана по американским военным базам поставили мир под угрозу крупнейшего военного конфликта, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Ситуация очень непростая, – цитирует слова депутата RT. – Из-за тех действий США, которые привели к сегодняшним последствиям, мы видим напряженность, которая может привести к развязыванию большого конфликта в регионе и в мире в целом".

Чепа уверен, что представителям Соединенных Штатов и Ирана следует сесть за стол переговоров, чтобы не допустить эскалации напряженности. В противном случае возможны "очень тяжелые последствия", уверен парламентарий.

Напомним, иранские власти разгневаны гибелью генерала Касема Сулеймани, который командовал национальными спецподразделениями. 2 января его уничтожили американские беспилотники на территории Ирака.

Извинений не последовало. Наоборот, Пентагон назвал Сулеймани "угрозой безопасности" и "пособником террористов".

В ответ 8 января Иран нанес ракетные удары по двум военным базам США в Ираке и потребовал, чтобы американские военные покинули регион. Обошлось без человеческих жертв.

В тот же день президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к нации, осудив действия иранского правительства. Он анонсировал пакет экономических санкций против государства.

Российский телеведущий Владимир Соловьев объяснил такое решение американского лидера тем, что он "бизнесмен, а не воин".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

9.01.2020 08:38
Даша Сибирячк

Предлогаю ещё шибче сплатица в округ нацыанального Лидера!

9.01.2020 08:51
- гость -

Дык, это невозможно, как с ним сплотишься ежели он плоть от плоти своего олигархического окружения и силовиков, а Конституцию не соблюдат?!

9.01.2020 08:58
- гость -

Это не наша война.
И, думаю, не стоит, в случай чего, привечать на российской территории беженцев, что персов, что евреев.
Хотя, что касается последних, у нас же есть одноименная автономная область, пусть укрываются там.

9.01.2020 08:58
- гость -

9.01.2020 08:38
Даша Сибирячк

Предлагаю тебе астанавиться и больше не писать. И поучиться сперва культуре правописания на форумах.

9.01.2020 09:03
- гость -


9.01.2020 08:58
- гость -

Девушка как бы шутит, а у Вас в одном слове две ошибки...

9.01.2020 09:11
- гость -

И вечерний дзынь-дзынь своё лыко в строку вставил, без его мненьица никак не обошлось.

9.01.2020 09:13
гость

что изменилось, у них всегда кругом враги

9.01.2020 09:14
- гость -

Наш бесстрашный главнокомандующий спокойно посетил тот опасный регион.
Как там у Твардовского:
Сам стоит с воронкой рядом
И у хлопцев на виду,
Обратясь к тому снаряду,
Справил малую нужду...

9.01.2020 09:15
гость

08:58

дурочка или тролль, это ирония

9.01.2020 09:17
гость

08:5тролль или глупенькая девушка, это ирония

9.01.2020 09:19
- гость -

Некто с погонялом Даша Сибирячка - местный тролль с оппо-подкладкой.
То, что он тут выкладывает - не смешно, а грустно.

9.01.2020 09:21
- гость -

9.01.2020 09:15
гость

Бггг. Как много защитничков вылезло. Иронизируют обычно умом, а не коверканьем языка.

9.01.2020 09:24
- гость -

Иран далеко не друг России, он лишь враг США, и может быть нам полезен только в этом качестве. Пускай Иран и Штаты между собой пластаются сколько угодно. Все равно ядерного конфликта не будет. Да и то, как обставлен ракетный удар Ирана только подтверждает это: у них на в давке похоранах Сулеймани погибло больше, чем после их ракетной атаки американских баз. Тут больше обозначили, чем ударили. И Штаты не собираются военными мерами отвечать, только экономика)
Для нас важно лишь то, что Штаты - страна диктатор, и не им нам что то указывать)

9.01.2020 09:35
гость

Да уже все нормально, США сказали, что у них никто не погиб, а разрушения на базе они Ирану прощают. Нефть опять подешевела

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