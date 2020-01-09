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Барнаул входит в топ-5 претендентов на звание лучшего города России

, ИА "Амител"
Активнее голосуют только за Смоленск, Севастополь, Нальчик и Курск
Барнаул / Фото: vesti22.tv

Барнаул / Фото: vesti22.tv

Барнаул ворвался в лидирующую пятерку претендентов на звание лучшего города России 2020 года по результатам голосования россиян на сайте проекта "Город России. Национальный выбор".

По данным на 10:43 9 января столица Алтайского края набрала 1176 голосов. Это лучший результат в Сибири. По России больше людей отдало предпочтение только Смоленску, Севастополю, Нальчику и Курску. Однако ситуация может еще поменяться – голосование продлится до 30 декабря 2020 года.

Примечательно, что по итогам 2019 года Барнаул занял только 61-е место, набрав 2338 голосов. Победителем признали Чебоксары.

"Город России" – национальный всероссийский проект, направленный на выбор наиболее значимого, узнаваемого и символичного российского города с помощью голосования интернет-пользователей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

9.01.2020 11:14
- гость -

Как-то была голосовалка, так там лучшим пойлом тройной одеколон признали )))

9.01.2020 11:16
- гость -

Хороший город.

9.01.2020 11:17
- гость -

если наш город выберут сразу все повысят на все, типа мы лучшие, спасибо ненада

9.01.2020 11:35
- гость -

да ничего не выберут, это просто вам нищим духом дают фейк возгордиться тем куда вас занесло. Что бы не ныли так часто, что зп низкая....

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