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Стало известно, во сколько обойдется строительство крещенского городка в Барнауле

, ИА "Амител"
Властям удалось сэкономить на религиозном празднике 210 тысяч

Строительство крещенского городка в Барнауле обойдется на 210 тысяч дешевле, чем в 2019 году. Как следует из данных Госзакупок, стартовая цена аукциона составляла 485,6 тысячи рублей.

Однако до самого конца была интрига, кто именно подготовит купель для верующих краевой столицы. На конкурс заявились два участника: ООО "Алтайсветстрой" и МБУ "Автодорстрой". Последний и стал победителем, предложив 483,2 тысячи рублей. Именно эта организация и строила снежный городок на Сахарова в Барнауле, а также занимается очисткой улиц от снега.

Заказчик, городской комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, указывает, что все подготовительные работы должны быть завершены не позднее, чем за два дня до Крещения.

Как и в прошлые годы, купель будет установлена на Речном вокзале. Там необходимо будет построить и художественно оформить снежную часовню (5х4х6 м), обустроить иордань (3,7х1,2 м), установить две бани, изготовить из снега кафедры под Библию.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

9.01.2020 12:12
- гость -

Грязь с души полосканием ж.... В проруби не отмыть.

9.01.2020 12:14
- гость -

Власти потраченные деньги на прорубь отобьют потом на сопливых в аптеках.

9.01.2020 12:19
Filin

С чего это на религиозный праздник тратятся бюджетные деньги?

9.01.2020 12:36
- гость -

Идиотизм на марше

9.01.2020 12:39
Сермяжная правда

Стесняюсь спросить а кто нибудь видел чтобы "батюшка" в прорубь нырял?

9.01.2020 12:40
- гость -

Почему прокуратура бездействует? В связи с чем в светском государстве тратятся деньги налогоплательщиков на такие мероприятия?

9.01.2020 12:48
- гость -

9.01.2020 12:40
- гость -
А вам наверное хотелось бы что бы губернатор лучше деньги раздавал на площади как Жириновский со словами, Держи крепостные, сироты, холопы?

9.01.2020 12:53
- гость -

В комментах либо иностранцы пишут, либо старые пердуны, которые уже никуда не ходят.

9.01.2020 13:01
- гость -

Томенко умный и интеллигентный человек до такого маразма никогда не опустится. А что касается "Холопов, крепостных и сирот", а кто они?!!!! Если чувство собственного достоинства отсутствует напрочь.

9.01.2020 13:03
- гость -

9.01.2020 12:53
- гость -
В комментах либо иностранцы пишут, либо старые пердуны, которые уже никуда не ходят.

А ты по молодости тут дерьмо на вентилятор поносишь?

9.01.2020 13:04
Eugene

"Религия - опиум для народа" (с)

9.01.2020 13:08
- гость -

9.01.2020 13:03
- гость -
тут дерьмо на вентилятор поносишь?

Что? Без дерьма и жизнь не та? Скучны вы, боты до безобразия!

9.01.2020 13:14
- гость -

Почему эти иордани строят не попы, а городские власти на деньги налогоплательщиков? Я не желаю на это скидываться.

9.01.2020 13:19
- гость -

поддержу
пусть попы и строят купель на свои хахаряшки
а деньги налогоплательщиков необходимо тратить на детские катки, площадки и
горки

9.01.2020 13:27
-гость-

Илону Маску скажите, а то он не то что то строит lol

9.01.2020 13:47
гость

Я как понимаю, власти цивилизованных стран тоже участвуют в финансировании религиозных праздников? Крещение, это же актуально и в США, и в Европе. Или европейские и американские власти в крещенских праздниках не участвуют? Ну, кроме обеспечения безопасности мероприятий, конечно

9.01.2020 13:51
гость

Американцы всегда говорят: "С нами Бог!", высокие технологии им в вере не мешают. Может они думают, что постижение высоких технологий ведет к постижению Бога? Изучат космос и обнаружат доказательства?

9.01.2020 14:04
гость

Сейчас посмотрел закон о местном самоуправлении, не нашел полномочий городского округа на финансирование мероприятий религиозного характера, но есть полномочия по финансированию культурных и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Похоже все законно, такое купание и культурное, и физкультурно-оздоровительное

9.01.2020 14:15
Иван

Через купель проходит несколько десятков тысяч наших горожан. Так стоит ли слушать вас, старых пердунов???

9.01.2020 14:23
- гость -

"Через купель проходит несколько десятков тысяч наших горожан"
------
А сколько сотен тысяч не проходит?
У вас праздник религиозный? Так соберитесь всей своей религиозной общиной, постройте себе купель сами и купайтесь хоть до посинения.

9.01.2020 14:30
- гость -

"есть полномочия по финансированию культурных и физкультурно-оздоровительных мероприятий."
------
С каких пор окунуться в воду стало культурным мероприятием и физкультурой? Да и оздоровительность под большим вопросом.
В этом купании заложен религиозный смысл и купаются в проруби именно на Крещение.
Что-то всю зиму никто не хочет купаться, а только разок... и полные трусы духовности на весь последующий год.

9.01.2020 14:42
- гость -

9.01.2020 14:30
- гость -
Соберись товарищ и окуни свою нежную попку в ледяную воду! Познай оздоровительный эффект а после и культурный, не будь занудой.

9.01.2020 14:47
- гость -

14:42, что крестьяне, то и обезьяне.
Это про вас!
Так почему не каждый день оздоравливаемся, а?

9.01.2020 14:50
гость

Так и массовые культурные мероприятия у нас не каждый день

9.01.2020 14:51
гость

Цивилизованные европейцы тоже же купаются?

9.01.2020 14:54
гость

Думаю у нас в Барнауле и нет сотен тысяч здоровых людей, которые могут пройти через прорубь. В Барнауле обладающих таким здоровьем скорее всего, максимум, десятки тысяч и 90 % из них похоже купаются

9.01.2020 15:05
Гость

9.01.2020 14:54
гость
После купания будут озвучены цифры-не более тысячи по Барнаулу. (не ванга)

9.01.2020 15:13
- гость -

9.01.2020 14:47
- гость -
По мере возможностей.Тот кто покупает абонемент в спортивный зал не каждый день туда бегает, ленится. А здесь повод, вечером позвонить друзьям подругам назначить время забрать их с полотенцами и всей гурьбой направится в купель. Пугать нерешительных дам, подбадривая близких женщин тем что после обязательно обогрею, они тают просят их сфотографировать вот так и вот так тоже и вот так что бы еще нога была поднята. В общем один их приятных дней. Но что самое интересное мы вот такого же зануду туда вытащили и он совершенно перестал ныть в этом духе что он не понимает таких людей. К богу привели

9.01.2020 15:18
- гость -

9.01.2020 15:05
Гость

Там человек пятьсот постоянно только в очереди к проруби стоит в Крещение.

9.01.2020 15:20
- гость -

На что живет дубайский еж?

9.01.2020 15:23
гость

Я тоже слышал, что очереди. Рано утром вроде бы быстро проходишь

9.01.2020 15:39
- гость -

9.01.2020 15:23
гость
А я слышал что в 5 утра даже можно и без очереди.

9.01.2020 15:55
- гость -

Иван
Через купель проходит несколько десятков тысяч наших горожан. Так стоит ли слушать вас, старых пердунов???

Ваня, успокойся уже. Там старых пердунов гораздо больше, чем нормальных молодых людей. Еще и за водой стоят полдня))) ужас ужасный 21 века...

9.01.2020 16:11
&

Пастафариане тоже хотят восславить своего Летающего Макаронного Монстра. Дайте четыреста тысяч для организации обряда.

9.01.2020 16:25
месный


Про Ктулху тоже не забываем!

Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн!

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