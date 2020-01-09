Стало известно, во сколько обойдется строительство крещенского городка в Барнауле

Строительство крещенского городка в Барнауле обойдется на 210 тысяч дешевле, чем в 2019 году. Как следует из данных Госзакупок, стартовая цена аукциона составляла 485,6 тысячи рублей.
Однако до самого конца была интрига, кто именно подготовит купель для верующих краевой столицы. На конкурс заявились два участника: ООО "Алтайсветстрой" и МБУ "Автодорстрой". Последний и стал победителем, предложив 483,2 тысячи рублей. Именно эта организация и строила снежный городок на Сахарова в Барнауле, а также занимается очисткой улиц от снега.
Заказчик, городской комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, указывает, что все подготовительные работы должны быть завершены не позднее, чем за два дня до Крещения.
Как и в прошлые годы, купель будет установлена на Речном вокзале. Там необходимо будет построить и художественно оформить снежную часовню (5х4х6 м), обустроить иордань (3,7х1,2 м), установить две бани, изготовить из снега кафедры под Библию.
Комментарии
Грязь с души полосканием ж.... В проруби не отмыть.
Власти потраченные деньги на прорубь отобьют потом на сопливых в аптеках.
С чего это на религиозный праздник тратятся бюджетные деньги?
Идиотизм на марше
Стесняюсь спросить а кто нибудь видел чтобы "батюшка" в прорубь нырял?
Почему прокуратура бездействует? В связи с чем в светском государстве тратятся деньги налогоплательщиков на такие мероприятия?
9.01.2020 12:40
- гость -
А вам наверное хотелось бы что бы губернатор лучше деньги раздавал на площади как Жириновский со словами, Держи крепостные, сироты, холопы?
В комментах либо иностранцы пишут, либо старые пердуны, которые уже никуда не ходят.
Томенко умный и интеллигентный человек до такого маразма никогда не опустится. А что касается "Холопов, крепостных и сирот", а кто они?!!!! Если чувство собственного достоинства отсутствует напрочь.
9.01.2020 12:53
- гость -
В комментах либо иностранцы пишут, либо старые пердуны, которые уже никуда не ходят.
А ты по молодости тут дерьмо на вентилятор поносишь?
"Религия - опиум для народа" (с)
9.01.2020 13:03
- гость -
тут дерьмо на вентилятор поносишь?
Что? Без дерьма и жизнь не та? Скучны вы, боты до безобразия!
Почему эти иордани строят не попы, а городские власти на деньги налогоплательщиков? Я не желаю на это скидываться.
поддержу
пусть попы и строят купель на свои хахаряшки
а деньги налогоплательщиков необходимо тратить на детские катки, площадки и
горки
Илону Маску скажите, а то он не то что то строит lol
Я как понимаю, власти цивилизованных стран тоже участвуют в финансировании религиозных праздников? Крещение, это же актуально и в США, и в Европе. Или европейские и американские власти в крещенских праздниках не участвуют? Ну, кроме обеспечения безопасности мероприятий, конечно
Американцы всегда говорят: "С нами Бог!", высокие технологии им в вере не мешают. Может они думают, что постижение высоких технологий ведет к постижению Бога? Изучат космос и обнаружат доказательства?
Сейчас посмотрел закон о местном самоуправлении, не нашел полномочий городского округа на финансирование мероприятий религиозного характера, но есть полномочия по финансированию культурных и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Похоже все законно, такое купание и культурное, и физкультурно-оздоровительное
Через купель проходит несколько десятков тысяч наших горожан. Так стоит ли слушать вас, старых пердунов???
"Через купель проходит несколько десятков тысяч наших горожан"
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А сколько сотен тысяч не проходит?
У вас праздник религиозный? Так соберитесь всей своей религиозной общиной, постройте себе купель сами и купайтесь хоть до посинения.
"есть полномочия по финансированию культурных и физкультурно-оздоровительных мероприятий."
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С каких пор окунуться в воду стало культурным мероприятием и физкультурой? Да и оздоровительность под большим вопросом.
В этом купании заложен религиозный смысл и купаются в проруби именно на Крещение.
Что-то всю зиму никто не хочет купаться, а только разок... и полные трусы духовности на весь последующий год.
9.01.2020 14:30
- гость -
Соберись товарищ и окуни свою нежную попку в ледяную воду! Познай оздоровительный эффект а после и культурный, не будь занудой.
14:42, что крестьяне, то и обезьяне.
Это про вас!
Так почему не каждый день оздоравливаемся, а?
Так и массовые культурные мероприятия у нас не каждый день
Цивилизованные европейцы тоже же купаются?
Думаю у нас в Барнауле и нет сотен тысяч здоровых людей, которые могут пройти через прорубь. В Барнауле обладающих таким здоровьем скорее всего, максимум, десятки тысяч и 90 % из них похоже купаются
9.01.2020 14:54
гость
После купания будут озвучены цифры-не более тысячи по Барнаулу. (не ванга)
9.01.2020 14:47
- гость -
По мере возможностей.Тот кто покупает абонемент в спортивный зал не каждый день туда бегает, ленится. А здесь повод, вечером позвонить друзьям подругам назначить время забрать их с полотенцами и всей гурьбой направится в купель. Пугать нерешительных дам, подбадривая близких женщин тем что после обязательно обогрею, они тают просят их сфотографировать вот так и вот так тоже и вот так что бы еще нога была поднята. В общем один их приятных дней. Но что самое интересное мы вот такого же зануду туда вытащили и он совершенно перестал ныть в этом духе что он не понимает таких людей. К богу привели
9.01.2020 15:05
Гость
Там человек пятьсот постоянно только в очереди к проруби стоит в Крещение.
На что живет дубайский еж?
Я тоже слышал, что очереди. Рано утром вроде бы быстро проходишь
9.01.2020 15:23
гость
А я слышал что в 5 утра даже можно и без очереди.
Иван
Через купель проходит несколько десятков тысяч наших горожан. Так стоит ли слушать вас, старых пердунов???
Ваня, успокойся уже. Там старых пердунов гораздо больше, чем нормальных молодых людей. Еще и за водой стоят полдня))) ужас ужасный 21 века...
Пастафариане тоже хотят восславить своего Летающего Макаронного Монстра. Дайте четыреста тысяч для организации обряда.
Про Ктулху тоже не забываем!
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн!