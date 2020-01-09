Житель Барнаула выиграл миллион рублей в лотерею

Барнаульский менеджер по продажам Геннадий Тарасов стал одним из 99 россиян, которые выиграли по миллиону рублей в новогоднем тираже "Русского лото", сообщили в пресс-службе компании "Столото".
На протяжении 10 лет отец дарил ему в подарок на Новый год по одному лотерейному билету. Последний стал счастливым.
"Я смотрел прямой эфир розыгрыша вместе с мамой. Когда зачеркнул последнее число, мы посмотрели друг на друга и начали кричать, – поделился победитель. – Помню, как дрожащим голосом сообщал папе о случившемся. Спасибо отцу за такой новогодний подарок".
Тарасов планирует потратить деньги на погашение ипотеки.
Ранее жители Алтайского края уже выигрывали крупные суммы. В октябре 2019 года жительница Барнаула Людмила Корыткина выиграла один миллион рублей в государственной лотерее "Русское лото". В 2016 году барнаулец, не пожелавший назвать свое имя, выиграл 8,7 миллиона рублей. А в 2018 году еще один житель краевой столицы смог выиграть 232 млн рублей.
Комментарии
Барнаульский менеджер по продажам
Слесарь или уборщица наверное не смогут выиграть миллион
вранье
"Менеджер по продажам" - это всего лишь продавец в зале, в цветной футболке. Самый обычный человек, как и слесарь, и уборщица.
Работать продавцом в зале не так грязно, как слесарем или уборщицей, поэтому выигрывает наверно чаще тот, кто занимается более чистой работой. На грязной работе и без выигрыша можно работать
Пиарщики недолго думали над именем и работой.))
Лотерея в Росси это налог на тупость. Сами подумайте стали бы вы отдавать миллионные выигрыши если никакого контроля над этим бизнесом нет?
Повезло
везет только организаторам этих лото, для остальных просто лохотрон
в одноклассниках не находится, я так и думал, что это фейк)
9.01.2020 13:37
Трутень
Пиарщики недолго думали над именем и работой.))
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да, похоже, это вымышленный человек
а разве есть еще люди считающие что купят билет за 100 р. и выиграют миллиард??
9.01.2020 15:12
- гость -
Есть.
Прекратите рекламировать это, найдутся люди и поверят в это враньё!
Все-все...
пойду свою лотерейку замучу
Сами подумайте стали бы вы отдавать миллионные выигрыши
Ну заманивать же как то надо, чтобы поток несущих не иссяк?) Поэтому, думаю, что некоторые выигрывают, это правда.
не поверю пока сама не выиграю, все там подставные