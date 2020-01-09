Томенко попал в топ-губернаторов благодаря "живым" аккаунтам в соцсетях

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко вошел в топ губернаторов РФ по активности в соцсетях, который составил Центр социальных инноваций "Чёрный куб" (Владивосток). Оценивали аккаунты глав всех регионов по среднему количеству "лайков" и комментариев в пяти социальных сетях: Instagram, Facebook, "ВКонтакте", Twitter и "Одноклассники".
Замеры проведены в период с 26 по 30 декабря 2019 года – это самое продуктивное время. Оказалось, что только 65 из 85 руководителей имеют страничку хотя бы в одной из социальных сетей.
Самая популярная площадка – Instagram. И в ней по данному рейтингу лидирует глава Чечни Рамзан Кадыров. В среднем каждую его публикацию в соцсети "лайкают" не менее 30 тысяч раз, оставляют по 3000 комментариев. И у него в рейтинге 35 891 балл.
Виктора Томенко составители рейтинга оценили в 2897 баллов, и это лучший результат среди губернаторов Сибири. Чуть меньше у главы Кемеровской области Сергея Цивилёва – 2609 баллов.
В соцсети "ВКонтакте" личные страницы имеют 41 губернатор, лидирует глава Башкортостана Радий Хабиров (2168 баллов). В Facebook работают 33 губернатора, и первый среди них губернатор Орловской области, представитель КПРФ Андрей Клычков (424 балла). Кстати, в топе в этой соцсети глава Бурятии Алексей Цыденов (363), глава Тывы Шолбан Кара-оола (163), губернатор Новосибирской области Андрей Травников (113).
И уж совсем мало губернаторских аккаунтов в Twitter (22 аккаунта) и "Одноклассники" (19 аккаунтов).
Комментарии
но ничего хорошего это не сулит