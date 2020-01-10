Ребенок на Алтае едва не погиб в снежном тоннеле

Алтайский следственный комитет проводит проверку по факту инцидента, в результате которого едва не погиб 11-летний мальчик. Произошло это в Алейске.
Как сообщают в Следкоме, установлено, что ребенок сам вырыл тоннель в сугробе. Когда мальчик залез внутрь, на него обрушился снег. Подоспевшие взрослые вытащили ребенка. Пострадавшего госпитализировали с признаками удушья. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Комментарии
Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение
?! Виноват снег, конечно. Мы тоже в советском детстве рыли эти туннели постоянно, и обрушивались они, бывало, сами вылазили. И опять рыли. Инфантилизм какой то.
10.01.2020 10:20
- гость -
"?! Виноват снег, конечно.."
Не креативно! Чаще всего обвиняют, или школу, или управляющую компанию!