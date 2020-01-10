Алтайский подросток купил билет женщине в автобусе и стал миллионером

Обычная поездка в автобусе изменила жизнь школьника из Камня-на-Оби – буквально за один день он стал миллионером.
"А что я такого сделал?" – удивляется юный горожанин. Для него совершенно естественно помогать людям, которые в этом нуждаются. Так воспитали.
В новогодние праздники ребенок заметил, что женщине сложно одновременно держать ребенка и рассчитываться, но кондуктор был очень настойчив. Мальчик достал деньги и расплатился.
Той пассажиркой оказалась Instagram-блогер Наталья Мишина, которая приехала с сыном погостить у родителей.
"Я удивилась и подсела к подростку. Узнала о нем совсем немного – что зовут его Ваня, что учится в 3-й школе. Сказал, что живет вдвоем с мамой, что его папа погиб, – рассказала женщина. – В их семье принято заботиться друг о друге. Он увидел, что мне нужна помощь, – вот и заплатил. Это очень меня тронуло".
Вот только узнать фамилию мальчика она не успела – автобус подошел к нужной остановке, и отзывчивый пассажир покинул общественный транспорт.
После непродолжительных розысков через учителя ей удалось найти того самого мальчика. Она купила фруктов и пришла знакомиться с его семьей.
Оказалось, что мама у него такая же добрая. Она даже прослезилась, узнав причину визита. В ходе общения Мишина узнала, что в квартире затеяли ремонт, и из-за недостатка средств пришлось прекратить занятия ребенка в художественной школе.
Покинула дом блогер с огромным желанием помочь этой семье. С разрешения матери подростка она разместила реквизиты карты и попросила подписчиков устроить новогоднее чудо для таких замечательных людей.
История нашла отклик в сердцах читателей. За один день на счет отправили больше миллиона рублей. Чудо случилось.
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