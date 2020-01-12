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17-летний школьник помог NASA открыть новую планету во время стажировки

, ИА "Амител"
Объект он сравнил с планетой из "Звездных войн"
TOI 1338 b и две звезды / Фото: ferra.ru

TOI 1338 b и две звезды / Фото: ferra.ru

В NASA рассказали об обнаружении новой экзопланеты TOI 1338 b, которую помог открыть 17-летний школьник, пишет "Рамблер".

Старшеклассник очень хотел попасть на стажировку в Центр космических полетов Годдарда и отправлял множество электронных писем. Добившись своей цели он занимался изучением данных, полученных космическим телескопом TESS. Через три дня ему удалось обнаружить новую планету.

Подросток рассказал, что сначала принял ее за помехи и на проверку данных ему потребовалось время. Планета TOI 1338 b расположена на расстоянии 1300 световых лет от Солнечной системы. Ее масса в 6,9 раза больше массы Земли, но главная особенность нового объекта заключается в том, что она вращается в двойной звездной системе. Сам школьник сравнил ее с планетой Татуин из вселенной "Звездных войн".

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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