Грант имени Андрея Павленко собрал свыше $20 тысяч пожертвований

Свыше пяти тысяч человек сделали пожертвования на грант имени Андрея Павленко, сообщили в эфире радио "Эхо Москвы" директор портала "Такие дела" Митя Алешковский и руководитель отдела спецпроектов Сергей Карпов.
По их словам, за неделю удалось собрать в общей сложности свыше 20 тысяч долларов ежемесячных пожертвований.
Полученные средства направят на помощь семье Павленко, а также на гранты журналистам, которые пишут о проблеме онкологии.
Первый соответствующий грантовый конкурс с фондом от 10 тысяч долларов начнется уже в январе, уточняет портал "Такие дела".
Напомним, Павленко ушел из жизни после долгой борьбы с раком желудка. Заболевание диагностировали в 2018 году, после чего он начал вести свой дневник в интернете. После того как стало ясно, что болезнь не уйдет, он попрощался с читателями.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, соболезнуя родным и близким Павленко, назвал его примером настоящего врача, человека и гражданина. Соболезнования семье и близким врача выразили глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, а также министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Похороны Павленко прошли 6 января 2020 года в Санкт-Петербурге.
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