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Барнаульская феминистка поменяла отчество на матчество

, ИА "Амител"
Девушка не захотела иметь ничего общего с отцом, которого никогда не видела. И теперь она Анновна
Фото: livejournal.com

Фото: livejournal.com

Жительница Барнаула настояла на том, чтобы у нее после имени следовало не отчество, а матчество, сообщает РИА "Новости".

Девушка, придерживающаяся феминистских убеждений, реализовала свои планы, как только ей исполнилось 18 лет. По ее словам, она задумалась об этом раньше, но закон не позволял менять паспортные данные до совершеннолетия.

"Очень боялась, что мне не разрешат, ведь аналога маминого имени Анна в мужском роде нет. Но заведующая, услышав объяснение, вошла в мое положение, – поделилась девушка. – Сами посудите, это ведь абсурд: я росла без отца и должна носить его имя в паспорте".

 

Мать феминистки сдержанно отнеслась к смене отчества. Она не осудила действия дочери, но и не одобрила их. Несмотря на это, горожанка верит, что в глубине души ей все равно приятно.

Однако это было сделано не для нее, а для себя, подчеркивает девушка. Она уверена, что эта запись в паспорте помогает ей быть собой.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

13.01.2020 14:55
гость

Анновна. Ну раз зарегистрировали, имеет право

13.01.2020 15:06
- гость -

И эти люди среди нас. Завтра назовет в честь собаки. И та которая зарегистрировала, тоже большого ума женщина, вошла в положение.

13.01.2020 15:11
- гость -

Феминисть Феминистовна.

13.01.2020 15:13
- гость -

В Англии на кто за коня выходит замуж, кто за диван, кто сам на себе женится.
Нам еще есть к чему стремиться

13.01.2020 15:16
- гость -

Вам то какая разница? кто как хочет так себя и называет.

13.01.2020 15:18
Ха

можно было имя фамилию оставить без выкрутасов

13.01.2020 15:18
- гость -

Мультипаспорт. Я Корбин Далос, а это моя жена Лилу.

13.01.2020 15:27
гость

Она фамилию оставила. Это замазали по защите данных. Фамилия может у матери девичья и у нее такая же. Так то ребенка понять можно, ну не хотел отец ее, ей отчество неприятно. Необычно, но, по человечески, понятно

13.01.2020 15:27
- гость -

Почему среди феминисток столько долбанутых?..

13.01.2020 15:29
- гость -

Долбанутых везде одинаково, просто умные не орут везде - откуда столько кругом долбанутых.

13.01.2020 15:32
- гость -

Зря неграм и бабам вольную подписали

13.01.2020 15:33
- гость -

Семдянкина

13.01.2020 15:34
гость

Она может и не феминистка совсем и ничего против мужчин не имеет, ей отчество неприятно. Это заголовок, как всегда, зажигает, типа акулы съели туриста, мы читаем, оказывается он утонул, потом его съели. А по заголовку кажется там акулы из воды бросаются на туристов

13.01.2020 15:34
- гость -

13.01.2020 15:29
- гость -

Выкладывать свой паспорт с мазнёй на всеобщее обозрение - это не долбанутость?

13.01.2020 15:34
- гость -

откуда столько кругом долбанутых.

их мало, но они так грамотно расставлены, что встречаются на каждом шагу..

13.01.2020 15:37
-гость-

Могла и вобще без отчество. В Петровские времена безродные были без отчества.

13.01.2020 15:38
Правдофил

15:27
А нормальные люди не будут:
- требовать, чтобы им дали права, которые у них уже есть более ста лет;
- рассказывать о своей ориентации, то есть заниматься фактически эксгибиционизмом;
- требовать, чтобы больных признали здоровыми, а здоровых больными.

13.01.2020 15:40
- гость -


13.01.2020 15:34
- гость -
орать с пеной у рта что другой человек долбанутый что сделал какой то выбор отличающийся от вашего, это не есть признак умного поведения уравновешенного человека

13.01.2020 15:47
Filin

Да какая разница, у европейцев куча названий в полном имени, они наше отчество не понимают. А ежели у нас национальность по матери, как у иудеев устанавливают, то что удивляться матчеству.

13.01.2020 15:48
- гость -

13.01.2020 15:40
- гость -
орать с пеной у рта

Не заметил здесь у кого-то пены у рта. Наоборот, здравые и спокойные комментарии.

13.01.2020 15:52
- гость -

Мужики, сегодня пришел результат теста ДНК и я не отец своему сыну! 7 лет платил алименты, водил на секции, пытался воспитывать насколько можно. Вот тебе и Анновна. По независимым оценкам количество не родных детей в семьях в России уже 20-30 %. Девственниц не найти. Делайте ДНК тесты – ставьте на место этих феминисток. Тест сейчас копейки стоит – 4500 руб. Вообще уже в край офигели – мужиков за лохов держат в наглую

13.01.2020 15:55
- гость -

13.01.2020 15:52
- гость -
Держись брат, жизнь продолжается.

13.01.2020 15:55
- гость -

13.01.2020 15:52
- гость -
сочувствую....

13.01.2020 15:56
- гость -

Комиссия постановила: Хм Отца у неёё Нет, она из пробирки выращена

13.01.2020 15:57
- гость -

13.01.2020 15:52
- гость -
А почему тест решили сделать. Ведь семь лет воспитывали... Подозрения возникли?

13.01.2020 16:01
- гость -

Вообще то что сменила это её выбор. Свое же сменила не дочери. А то что непременно указала что она фема - то это Диагноз.

13.01.2020 16:01
- гость -

13.01.2020 15:57
- гость -

Не похож на меня нисколько, а тут старая подружка жены бывшей по пьяне намекнула что не мой он - что не может секрет этот держать

13.01.2020 16:01
- гость -

13.01.2020 15:52
- гость
а вам теперь вернут выплаченные за 7 лет алименты?

13.01.2020 16:03
месный

13.01.2020 15:52
- гость -

А чё толку-то. Как вы платили алименты так их и будете дальше платить, никто вам их не отменит, к сожалению

13.01.2020 16:03
- гость -

на форумах почитаешь волосы дыбом встают - 3 ребенка у одного. пошел тест сделал - все три от разных отцов - одна его дочка. Че делать не знает.

13.01.2020 16:05
- гость -

13.01.2020 15:52
- гость -

Жениться нужно на тех, кто вам рога не наставит.

13.01.2020 16:05
- гость -

13.01.2020 16:03
месный
Думаете? А мне кажется, что можно подать в суд и спорить отцовство на основании результатов теста. А раз не отец, то с какого перепуга алименты платить?

13.01.2020 16:05
месный

13.01.2020 16:01
- гость -

Неа не вернут. И ещё 11 лет платить предстоит за чужую личинку.

13.01.2020 16:06
- гость -

Надо свой феминизм мужской двигать мужики. Тест ДНК обязателен при рождении. Это надо продвигать обязательно. Кроме того в роддоме тоже могут подменить случайно и не редко это бывает

13.01.2020 16:06
- гость -

13.01.2020 16:05
- гость
Не зарекайтесь...

13.01.2020 16:07
- гость -

13.01.2020 16:05
месный

мдаааа. законы...

13.01.2020 16:07
месный

13.01.2020 16:05
- гость -

А всё просто - ребёнок в браке родился, ну вот значит кто муж то и автоматом отец в документах со всеми вытикающими, тесты побоку, а вот такой походу у нас закон уродский, у ребёнка должен быть отец, пофиг какой, главное чтобы было с кого бабос стрести есливчё.

13.01.2020 16:07
- гость -

никто вам их не отменит, к сожалению
чего это?если через суд оформит,что не отец-алики отменят. но ранее выплаченные не вернут

13.01.2020 16:08
- гость -

13.01.2020 16:05
месный

нет там через суд отторжение отцовства

13.01.2020 16:09
- гость -

13.01.2020 16:06
- гость -

Это вы мну? Я женщина. И мужу рога не наставляла.

13.01.2020 16:10
месный

13.01.2020 16:06
- гость -

Бабы то ваще нереальный ор поднимают на предмет мужских контрацептивов нормальных (акромя резиновых), а вы про ДНК тест, они по этому поводу вообще на говно безостатка исходят - ну там где всё это обсуждается

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