Барнаульская феминистка поменяла отчество на матчество

Жительница Барнаула настояла на том, чтобы у нее после имени следовало не отчество, а матчество, сообщает РИА "Новости".
Девушка, придерживающаяся феминистских убеждений, реализовала свои планы, как только ей исполнилось 18 лет. По ее словам, она задумалась об этом раньше, но закон не позволял менять паспортные данные до совершеннолетия.
"Очень боялась, что мне не разрешат, ведь аналога маминого имени Анна в мужском роде нет. Но заведующая, услышав объяснение, вошла в мое положение, – поделилась девушка. – Сами посудите, это ведь абсурд: я росла без отца и должна носить его имя в паспорте".
Мать феминистки сдержанно отнеслась к смене отчества. Она не осудила действия дочери, но и не одобрила их. Несмотря на это, горожанка верит, что в глубине души ей все равно приятно.
Однако это было сделано не для нее, а для себя, подчеркивает девушка. Она уверена, что эта запись в паспорте помогает ей быть собой.
Комментарии
Анновна. Ну раз зарегистрировали, имеет право
И эти люди среди нас. Завтра назовет в честь собаки. И та которая зарегистрировала, тоже большого ума женщина, вошла в положение.
Феминисть Феминистовна.
В Англии на кто за коня выходит замуж, кто за диван, кто сам на себе женится.
Нам еще есть к чему стремиться
Вам то какая разница? кто как хочет так себя и называет.
можно было имя фамилию оставить без выкрутасов
Мультипаспорт. Я Корбин Далос, а это моя жена Лилу.
Она фамилию оставила. Это замазали по защите данных. Фамилия может у матери девичья и у нее такая же. Так то ребенка понять можно, ну не хотел отец ее, ей отчество неприятно. Необычно, но, по человечески, понятно
Почему среди феминисток столько долбанутых?..
Долбанутых везде одинаково, просто умные не орут везде - откуда столько кругом долбанутых.
Зря неграм и бабам вольную подписали
Семдянкина
Она может и не феминистка совсем и ничего против мужчин не имеет, ей отчество неприятно. Это заголовок, как всегда, зажигает, типа акулы съели туриста, мы читаем, оказывается он утонул, потом его съели. А по заголовку кажется там акулы из воды бросаются на туристов
13.01.2020 15:29
- гость -
Выкладывать свой паспорт с мазнёй на всеобщее обозрение - это не долбанутость?
откуда столько кругом долбанутых.
их мало, но они так грамотно расставлены, что встречаются на каждом шагу..
Могла и вобще без отчество. В Петровские времена безродные были без отчества.
15:27
А нормальные люди не будут:
- требовать, чтобы им дали права, которые у них уже есть более ста лет;
- рассказывать о своей ориентации, то есть заниматься фактически эксгибиционизмом;
- требовать, чтобы больных признали здоровыми, а здоровых больными.
13.01.2020 15:34
- гость -
орать с пеной у рта что другой человек долбанутый что сделал какой то выбор отличающийся от вашего, это не есть признак умного поведения уравновешенного человека
Да какая разница, у европейцев куча названий в полном имени, они наше отчество не понимают. А ежели у нас национальность по матери, как у иудеев устанавливают, то что удивляться матчеству.
13.01.2020 15:40
- гость -
орать с пеной у рта
Не заметил здесь у кого-то пены у рта. Наоборот, здравые и спокойные комментарии.
Мужики, сегодня пришел результат теста ДНК и я не отец своему сыну! 7 лет платил алименты, водил на секции, пытался воспитывать насколько можно. Вот тебе и Анновна. По независимым оценкам количество не родных детей в семьях в России уже 20-30 %. Девственниц не найти. Делайте ДНК тесты – ставьте на место этих феминисток. Тест сейчас копейки стоит – 4500 руб. Вообще уже в край офигели – мужиков за лохов держат в наглую
13.01.2020 15:52
- гость -
Держись брат, жизнь продолжается.
13.01.2020 15:52
- гость -
сочувствую....
Комиссия постановила: Хм Отца у неёё Нет, она из пробирки выращена
13.01.2020 15:52
- гость -
А почему тест решили сделать. Ведь семь лет воспитывали... Подозрения возникли?
Вообще то что сменила это её выбор. Свое же сменила не дочери. А то что непременно указала что она фема - то это Диагноз.
13.01.2020 15:57
- гость -
Не похож на меня нисколько, а тут старая подружка жены бывшей по пьяне намекнула что не мой он - что не может секрет этот держать
13.01.2020 15:52
- гость
а вам теперь вернут выплаченные за 7 лет алименты?
13.01.2020 15:52
- гость -
А чё толку-то. Как вы платили алименты так их и будете дальше платить, никто вам их не отменит, к сожалению
на форумах почитаешь волосы дыбом встают - 3 ребенка у одного. пошел тест сделал - все три от разных отцов - одна его дочка. Че делать не знает.
13.01.2020 15:52
- гость -
Жениться нужно на тех, кто вам рога не наставит.
13.01.2020 16:03
месный
Думаете? А мне кажется, что можно подать в суд и спорить отцовство на основании результатов теста. А раз не отец, то с какого перепуга алименты платить?
13.01.2020 16:01
- гость -
Неа не вернут. И ещё 11 лет платить предстоит за чужую личинку.
Надо свой феминизм мужской двигать мужики. Тест ДНК обязателен при рождении. Это надо продвигать обязательно. Кроме того в роддоме тоже могут подменить случайно и не редко это бывает
13.01.2020 16:05
- гость
Не зарекайтесь...
13.01.2020 16:05
месный
мдаааа. законы...
13.01.2020 16:05
- гость -
А всё просто - ребёнок в браке родился, ну вот значит кто муж то и автоматом отец в документах со всеми вытикающими, тесты побоку, а вот такой походу у нас закон уродский, у ребёнка должен быть отец, пофиг какой, главное чтобы было с кого бабос стрести есливчё.
никто вам их не отменит, к сожалению
чего это?если через суд оформит,что не отец-алики отменят. но ранее выплаченные не вернут
13.01.2020 16:05
месный
нет там через суд отторжение отцовства
13.01.2020 16:06
- гость -
Это вы мну? Я женщина. И мужу рога не наставляла.
13.01.2020 16:06
- гость -
Бабы то ваще нереальный ор поднимают на предмет мужских контрацептивов нормальных (акромя резиновых), а вы про ДНК тест, они по этому поводу вообще на говно безостатка исходят - ну там где всё это обсуждается