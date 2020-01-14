Численность населения Барнаула впервые за три года вновь достигла 700 тысяч человек

Численность населения Барнаула на начало 2020 года составляет 697 тысяч человек. Такие данные привели в администрации краевой столицы. Этой отметки краевая столица достигла впервые за три года. По этому показателю Барнаул вновь вошел в список 20 городов с самой большой численностью населения. Мы опережаем Ульяновск, Хабаровск, Ярославль, но уступаем Саратову, Тюмени и Тольятти.
По данным мэрии, население города стало увеличиваться благодаря положительной динамике миграционных процессов. Это произошло в условиях спада рождаемости, характерной не только для Барнаула, но и для региона и страны в целом.
По итогам 10 месяцев миграционное сальдо составило 2 тысячи 667 человек, что в 2,4 раза превышает аналогичный период 2018 года (1 097 человек).
"Безусловно, важнейшим фактором развития города является стабильная демографическая ситуация. Сохранение достигнутых результатов, включая положительный миграционный баланс, – стратегически важная задача, которая является одним из механизмов обеспечения стабильного прироста населения города", – отметил заместитель главы администрации города по экономической политике Вячеслав Химочка.
За всю 290-летнюю историю численность населения Барнаула только один раз перевалила за 700 тысяч человек. Случилось это в начале 2016-го года. В дальнейшем смертность превышала рождаемость. В 2018 году удалось изменить динамику, и население краевой столицы стало увеличиваться. Однако достичь этого получилось только с помощью миграции.
Перед Великой Отечественной войной в Барнауле проживало около 100 тысяч человек. К 60-м годам численность населения выросла в три раза. Что касается Алтайского края, то за 15 лет регион потерял около 200 тысяч человек.
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