В России изменится система оплаты труда для учителей

Глава Минпросвещения Ольга Васильева рассказала о том, что в России может измениться система оплаты труда учителей, сообщает РГ.
Васильева пояснила, что правительство разрабатывает поправки для Трудового кодекса, которые сформируют единую модель для распределения зарплатного фонда.
Отмечается, что регионы получают рекомендации, по которым 70% зарплаты выделяется на оклады за одну ставку (за 18 уроков в неделю), а еще 30% оставляются на надбавки. Однако субъекты принимают решение о распределении этой суммы самостоятельно.
Глава министерства отметила, что не все регионы выполняют эти рекомендации.
Комментарии
Из министерства обороны в министерство просвещения перебросили, для усиления?
фото левое
"оставляются" - ? Да с образованием нужно что то делать...
По новой модели оплаты труда так сказать грубо.:
Фонд 3000 рублей
Количество учителей 6
Значит 3000:6=500 рублей на нос.
По новой (3000-30%):6=(3000-900):6=2100:6=350 рублей
А эти 30% уйдут неважно куда, но точно не к учителям
Так хотят сделать?
Своих не бросают в минобороны не задалось, может в образованнии прокатит?
14.01.2020 09:22
Гость Вот найдутся и такие ушло-умные люди как вы. Вы что хотите что бы сотрудник нацгвардии получал меньше чем учитель или врач?! Кто вас тогда умных будет гонять палкой и ставить в стадо?! Нам образование с медициной не нужно сейчас...Только платно получать качественно, сейчас нет дороги Ломоносовым. Забудьте про это. Это уже нереально.
Да и сейчас уже тоже самое, только сейчас директор решает куда эти 30 процентов, точнее кому из учителей, обычно самым лояльным директору. А теперь не понятно кто решает.
Вообще эта схема мутная - тебе положено 100% зарплаты, но тебе дают 70, а за 30 % ходи на задних лапах и сахар на носу носи.
Отдайте в руки все что положено.