Уголовное дело возбудили из-за пропажи двух подростков на Алтае

Алтайский следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи 15-летнего подростка и его 18-летней знакомой. Как уточняет пресс-служба ведомства, дело завели по статье "Убийство двух лиц".
Напомним, юноша и девушка ушли из дома в Новоалтайске 7 января. С тех пор об их местонахождении ничего неизвестно. Сейчас следователи осматривают жилье подростков, а также прочесывают места их возможного пребывания.
Всех, кому что-либо известно об обстоятельствах исчезновения или же местонахождении пропавших, просят позвонить по телефонам (3852) 29-80-02, либо 02.
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