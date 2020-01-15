16 тысяч туристов посетили Барнаул в новогодние праздники

Барнаул в качестве места для отдыха в новогодние праздники выбрали в общей сложности около 16 тысяч туристов, сообщают в отделе по развитию туризма администрации краевой столицы.
При этом хотя бы в одном музее побывали около 2 тысяч гостей города. Примечательно, что музеи в новогодние праздники работали впервые. Соответствующую рекомендацию руководству культурных учреждений дал Совет по развитию туризма.
Барнаульцы активнее ходили в музеи. Их сотрудники насчитали приблизительно 4 тысячи посетителей из местных жителей.
Остальные отдыхающие выбрали прогулки по барнаульским улицам, разукрашенным гирляндами, световыми конструкциями и ледяными скульптурами, в том числе в ледовом городке на площади Сахарова и на пешеходной улице Мало-Тобольской.
Также туристы стали участниками экскурсий по историческому центру, посетили новогодние спектакли, резиденцию Деда Мороза, аквапарк, зоопарк и торгово-развлекательные центры. Некоторые из них избрали активный отдых, посетив лыжные базы и Трассу здоровья.
Комментарии
Ну так кластер же, не, КЛАСТЕРИЩЕ, это вам не баран чихнул.))
В эту цифру наверняка вошли дети Алтайского края на новогодние елки!
Интересно, а дед мороз со снегуркой( на фото) уроженцы Устюга или Нового Уренгоя..
пользуясь случаем их можно прибавить к населению г.Барнаула.
У меня в квартире в центре города праздновали новый год три туриста (теща, тесть и др) с Энтузиастов.
Чувствуете, как их тянет к туркластеру?
Ахахахаха. Они посчитали студентов, прилетевших к родителям из столичных городов. Очень смешная статистика.
Мели Емеля, твоя неделя
а где жили эти 8 тыщ туристов?