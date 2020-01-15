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Многодетного отца подозревают в истязании детей на Алтае

, ИА "Амител"
На мужчину пожаловались соседи
Фото: nsk.sledcom.ru

Фото: nsk.sledcom.ru

Житель села Хмелевка в Заринском районе несколько дней назад похоронил жену, а теперь еще и стал фигурантом уголовного дела – его подозревают в истязании детей, сообщают "Вести Алтай".

Мужчина – опекун шестерых детей. Троим из них он приходится отцом, а еще троим – отчимом. О том, что он на протяжении нескольких месяцев мужчина избивал подопечных, в полицию сообщил соседи.

Директор сельской школы Людмила Вильман подтвердила, что семья неблагополучная и в связи с этим была под пристальным наблюдением педагогов и правоохранителей. При этом никто из них не замечал никаких подозрительных синяков и ссадин у детей, утверждает руководитель образовательного учреждения.

"Социальный педагог, классный руководитель тоже посещали семью. Продуктов был полный дом. Есть протоколы, все зафиксировано, – уточнила Вильман. – Семья эта неблагополучная, участковый там был чуть ли не постоянный житель, потому что отец очень сильно характерный".

Она уточнила, что дома постоянно находились трое детей – двух, пяти и восьми лет. После смерти матери они жили у крестной. После начала расследования их направили в районную больницу, чтобы врачи установили, есть ли у них повреждения.

Трое старших детей приезжают в Хмелевку несколько раз в месяц. Они обучаются в коррекционной школе, которая расположена в Заринске.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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