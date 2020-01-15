Зона аномального тепла. Температура воздуха в январе в Алтайском крае выше нормы

Алтайский край находится в зоне аномального тепла. В первой декаде января температура воздуха на большей части территории региона оказалась выше нормы на 3-5 градусов. Только в Чарышском, Солонешенском районах и в предгорье было на 1-2 градуса холоднее нормы, сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
Во второй декаде января отклонение от нормы в сторону положительной аномалии продолжается. В настоящий момент оно составляет 1-3 градуса. А в ближайшие два дня – 16 и 17 января – отклонение от нормы увеличится на 8-10 градусов.
Ночью в этот период в крае ожидается от -5 до 14 градусов, днем – от -2 до -7 градусов.
Людмила Сырых сообщила, что средняя температура воздуха во второй декаде января в Алтайском крае обычно составляет -14...-18 градусов.
Отметим, в зоне аномального тепла в настоящее время находится не только Алтайский край. Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в ближайшие пять дней огромная территория России окажется в зоне аномального тепла с отклонением от климатической нормы на 12 градусов. Потепление коснется Ленинградской, Вологодской, Псковской областей, регионов Центрального федерального округа, а также Поволжья, Красноярского края, Якутии и Хабаровского края.
Также отметим, что 19 января, когда верующие будут отмечать Крещение Господне, в Алтайский край придет незначительное похолодание. Впрочем, традиционных крещенских морозов в этот день все-таки не будет.
Напомним, на ближайшие два дня – 17-18 января в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. Ожидается сильный ветер до 23-30 м/с.
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