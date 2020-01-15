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Новости

Учительницу затравили за поход в отдел нижнего белья в Ульяновске

, ИА "Амител"
Мать ученицы потребовала уволить педагога за "неэтичное поведение"
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Ульяновская учительница оказалась в центре внимания после того, как школьницы застали ее за выбором бюстгальтера в отделе нижнего белья, сообщает "Комсомольская правда".

Это стало одной из популярных тем для обсуждения в среде старшеклассников, утверждает мать девятиклассницы.

"Вот что в голове у современных молоденьких учительниц? Они совсем не понимают, где они работают? Это же школа, а не ночной клуб", – написала в одном из сообществ в социальной сети возмущенная женщина.

Она подчеркнула, что считает такой поступок недопустимым для педагога и потребовала уволить ее.

"Как она может ходить себе белье выбирать, зная, что ее могут увидеть ее же ученики, хорошо, что хоть не примерять при них пошла", – заявила горожанка.

Некоторые из подписчиков поддержали ее, но большая часть комментаторов сопереживала, скорее, учительнице, нежели ее ученикам.

Многие напомнили возмущенной родительнице, что учитель тоже имеет право на личную жизнь и хочет выглядеть привлекательно, тем более если речь идет о девушке. Они потребовали прекратить травлю педагога. И действительно, вскоре пост против нее был удален.

В прошлом году барнаульская учительница прославилась на весь мир после фотографии в купальнике, из-за которой ей пришлось уволиться. За педагога вступился губернатор Виктор Томенко. Перед этим же учителя со всей России устроили "голый" флешмоб в поддержку учительницы. Его заметили и похвалили даже в Великобритании.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

15.01.2020 15:03
Дядька

Кхе, кхе.... этажемамка опилок объелась что ли...?

15.01.2020 15:03
Вах

Правильно, иж чего удумала, нижнее белье носить собралась.
Пусть под низом ничего не носит!!

А по сути, маразм крепчает.

15.01.2020 15:04
- гость -

Совсем уже яжматери сдурели...
Ну или это просто зависть. Видать что собственных то титек, как и мозга, там нема ))

15.01.2020 15:11
гость

ДУРДОМ!!!!

15.01.2020 15:12
- гость -

а что там делали старшеклассницы, в таком случае?

15.01.2020 15:13
- гость -

уже везде написали что эту новость вбросил журналюга, а люди ведутся

15.01.2020 15:14
- гость -

есть 2 типа людей яжмамки которые чудят и яжчитатели которые читают все подряд и беснуются

15.01.2020 15:19
- гость -

15.01.2020 15:12
- гость -
согласна. у меня тоже сразу возник такой вопрос)))

15.01.2020 15:19
- гость -

невежество оно такое...

15.01.2020 15:21
- гость -

ну показала мамашка собственную тупость, пусть все видят.

15.01.2020 15:23
- гость -

т.е вы не видите что написано? и продолжаете обсуждать выдуманную новость.. бггггг

15.01.2020 15:26
- гость -

Имхо, это вброс. Амик тащит всякую фигню из непонятных источников.

15.01.2020 15:27
- гость -

караул СТРАНА ДУРАКОВ . БЕЖАТЬ НАДО ИЗ ЭТОЙ СТРАНЫ

15.01.2020 15:28
гость

В 2014 году удивлялись украинскому майдану, а сейчас возникает вопрос к русским "яжемамкам" - вас чем опоили, что несете всякую глупость? Будут роботы учителями, им не надо шляться по бутикам с нижним и верхним бельем, а пока людям надо одеваться и в нижнее и в верхнее. И учитель не робот, в металле и пластике ходить не может.
А ведь в "Марии-Ра" еще есть отдел и с женскими прокладками. Может там объявление повесить " Учительницам НЕЛЬЗЯ подходить к полкам с женскими гигиеническими прокладками!"

15.01.2020 15:30
- гость -

как раз и убегут из страны ненужные. норм новость

15.01.2020 15:30
Зануда

хочется напомнить окружающим, что учителя не давали обет монашества, идя работать в школу, их жизнь после уроков-это только их жизнь, а что они делают-никого не должно волновать, может на шесте в ночном клубе танцуют или пиво с сухарями перед телевизором пьют...кого это волнует???

15.01.2020 15:30
- гость -

Толсто бабаньки.

15.01.2020 15:33
- гость -

Чем прекрасен и ужасен интернет? Тем, что кто-то пукнул в одном конце страны, и во всех других концах осуждают. Одна дура напишет глупость, а тысячи людей обсуждают. Зачем СМИ дополнительно разносят эту заразу, непонятно.... вернее понятно и от этого грустно. Вместо того, чтобы сеять разумное, доброе, вечное, огромные возможности интернета людишки используют для распространения всякого дерьма, которого в них самих с избытком.

15.01.2020 15:39
- гость -

А еще учителям нельзя покупать колбасу, бананы, огурцы, морковку...ну вы сами понимаете, для чего они ЭТО могут купить...

15.01.2020 15:41
- гость -

я вообще не верю что пишут в этих энетах, но чисто поржать можно почитать

15.01.2020 15:52
- гость -

Это фейк, на пикабу уже разоблачили

15.01.2020 15:59
- гость -

на пикабу уже разоблачили ага, уже 18 часов как назад, амик всегда везде запаздывает

15.01.2020 15:59
- гость -

Свиноматки в своих декретах, дворовых песочницах и одноклассниках совсем деградировали

15.01.2020 16:03
Anilid

Так то новость весьма неоднозначная. https://ria.ru/20200114/1563418470.html

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