Жилые дома и спорткомплекс в Барнауле остались без воды

15 января из-за порыва водопровода на улице Энтузиастов без воды остались несколько домов, спорткомплекс и административные здания, сообщили в пресс-службе "Барнаульского водоканала". Вода вышла на проезжую часть, из-за чего пришлось перекрыть движение на улице Георгиева.
Информация о повреждении водопровода диаметром 400 мм и выходе воды на проезжую часть на улице Энтузиастов в ЕДДС поступила в 15:15. На место аварии выехали аварийные бригады "Барнаульского водоканала", руководитель администрации Индустриального района, а также дорожные службы.
"В настоящее время водопровод перекрыт, для устранения последствий выхода воды на проезжую часть ограничено движение транспортных средств по правой полосе в сторону ул. Георгиева, водителей просят учитывать сложившуюся дорожную ситуацию", — отметили в пресс-службе водоканала.
Без воды сейчас остаются дома по адресам ул. Энтузиастов 17, 23, 31а (12-этажные дома), 13 (5-этажный дом), Энтузиастов 12в (спорткомплекс), 13а, 17б, 19а (административные здания), Попова 83 (административное здание). Под отключение также попал бойлер, которые находится по адресу ул. Энтузиастов, 19а, поэтому в нескольких домах нет горячей воды.
Для жителей организовали подвоз воды. Пока неизвестно, когда завершится ремонт.
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